Citalis : modification de plusieurs lignes de bus tout au long du week-end

En raison de plusieurs événements organisés du 13 au 15 septembre 2024, dont la course Handi Course, le Trail de Sainte-Clotilde et la 7ème édition du "Dimanche Ô Barachois", des déviations de lignes de bus et des navettes seront mises en place pour faciliter les déplacements des usagers. Nous publions le programme ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

• Déviations des lignes de bus pour la course Handi Course, le vendredi 13 septembre

À l’occasion de la course "Handi Course", une épreuve sportive dédiée à la promotion de l’inclusion des personnes en situation de handicap, la circulation sera interdite sur la rue du Stade de l’Est, entre le rond-point rue Stade de l’Est / rue des Ravenalas et le magasin Décathlon, le vendredi 13 septembre 2024, de 08h00 à 12h00.

En conséquence, les lignes de bus 26, 27, 27A, 31 et 33 du réseau de Transport en Commun CITALIS seront déviées comme suit :

• Sens ALLER : À partir de la route de la Rivière des Pluies (N102), les bus emprunteront la rue de l’Amitié, le boulevard Jean Jaurès, puis la rue Victor Schoelcher pour desservir l’arrêt "Stade de l’Est" (ligne 5, côté centre commercial) avant de reprendre leur itinéraire normal.

• Sens RETOUR : Depuis la rue du Karting, les bus desserviront l’arrêt "Stade de l’Est" (ligne 5, côté centre commercial), puis continueront sur la rue Victor Schoelcher, le boulevard Jean Jaurès, et emprunteront le chemin Grand Canal pour reprendre leur itinéraire habituel.

• Les arrêts "Lavandières", "École Primat" et "Stade de l’Est" ne seront pas desservis durant cette période.

• Déviation de la ligne 24 à l’occasion du Trail de Sainte Clotilde 2024, le dimanche 15 septembre

Dans le cadre du Trail de Sainte Clotilde 2024, la circulation sera interdite sur la route de Bois de Nèfles, entre la rue de la Cure et la rue Marc Boyer, le dimanche 15 septembre 2024, de 06h00 à 14h00.

En raison de cette fermeture, la ligne 24 (Bois de Nèfles – Station Chaudron) sera déviée dans les deux sens :

• Sens ALLER : À partir de l’arrêt "Amiral Lacaze", le bus empruntera la rue Stanislas Gimart, puis l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, avant de prendre la rue Desbassyns pour retrouver son itinéraire normal.

• Sens RETOUR : à partir de la rue du Karting à desservir l’arrêt "Stade de l’Est" de ligne 5 sera desservi (côté centre com- mercial) puis, le bus à rue Victor SCHOELCHER à boulevard Jean JAURES à sortie chemin Grand Canal à chemin Grand Canal à itinéraire normal.

• Les arrêts "Lavandières", "Ecole Primat" et "Stade de l’Est" ne seront pas desservis.



• Déviations des lignes de bus à l’occasion du rallye national «Ronde de l’Est 2024»

Afin de permettre le bon déroulement du rallye national « Ronde de l’Est 2024 », la circulation sera interdite dans plusieurs secteurs de Sainte-Suzanne le dimanche 15 septembre 2024 entre 07h00 et 18h00, impactant les secteurs de Bellevue, Commune Carron, Commune Ango, Deux Rives et Bras Pistolet.

En conséquence, les modifications suivantes seront apportées aux lignes de bus du réseau de Transport en Commun CITALIS :

• Ligne 53 (Hôtel de Ville de Sainte-Suzanne – Commune Carron – Commune Ango – Quartier Français) : les arrêts entre "Diorée" et "Paille en Queue" ne seront pas desservis.

• Ligne 63 (Case Bellevue – Hôtel de Ville de Sainte-Suzanne) : les arrêts entre "Chemin Bellevue" et "Case Bellevue" ne seront pas desservis.

• Ligne 67 (Citerne Espérance – Hôtel de Ville de Sainte-Suzanne) : les arrêts entre "Chemin Bassin de Boue" et "Citerne Espérance" ne seront pas desservis.

Nous invitons les usagers concernés à prendre leurs dispositions et à consulter nos supports de communication habituels pour plus d’informations. Des affichages seront également mis en place aux arrêts non desservis et dans les bus.

Déviation des lignes de bus à l’occasion du "Tour Cycliste Antenne Réunion 2024" et arrêts non-desservis

• Ligne 13 : Dans le cadre du "Tour Cycliste Antenne Réunion 2024", la ligne 13 sera déviée dans les deux sens le dimanche 15 septembre 2024 de 09h00 à 17h00.

Cette déviation occasionnera la non-desserte des arrêts : «Petit Marché», «Ecole Centrale», «Rieul». de la ligne 13

• Lignes 5, 6, 7, 8 : De 09h00 à 17h00, les arrêts "Camp Jacquot", "Saint Jacques", "Petit Marché", "École Centrale" et "Rieul" ne seront pas desservis dans les sens ALLER et RETOUR

• Ligne 14 : De 09h00 à 17h00, le terminus de la ligne sera "Hôtel de Ville - Paris"

- sens ALLER : Les arrêts : "Rieul", "École Centrale", "Petit Marché" et "Océan" ne seront pas desservis

- sens RETOUR : Les arrêts : "Océan", "Gare Routière", "Dodu" et "Lacaze" ne seront pas desservis. Nous remercions les usagers pour leur compréhension



• Déviation des lignes 50 et 51 à l’occasion de la messe de la Croix Glorieuse

À l’occasion de la messe de la Croix Glorieuse, la circulation sera interdite le samedi 14 septembre 2024 de 07h00 à 16h00 dans les rues Jacques Bel Air 1 et Jacques Bel Air 2 à Sainte-Suzanne.

En conséquence, les lignes 50 (Ringuet – Hôtel de Ville de Sainte-Suzanne) et 51 (Pointe Canal – Quartier Français) seront déviées dans les deux sens par la rue Louis Hoareau.

Les arrêts suivants ne seront pas desservis : "Calvaire", "École les Bauhinias", "Jacques Bel Air", "Transversal Bel Air"

7ème édition du "Dimanche Ô Barachois" : navettes gratuites et Village des mobilités.

Le "Dimanche Ô Barachois" revient pour sa septième édition de l’année, le dimanche 15 septembre 2024, de 15h à 19h, sur le front de mer de Saint-Denis. Ce rendez-vous convivial et familial est l’occasion de profiter du cadre exceptionnel du Barachois avec diverses animations.

Pour faciliter l’accès à cet événement, deux navettes seront mises à disposition du public entre 14h30 et 19h00, accessibles avec un titre de transport CITALIS valide.

Les itinéraires des navettes sont les suivants :

• Navette 1 : Départ de l’Hôtel de Ville en direction du Barachois, arrêt Victoire.

• Navette 2 : Départ de la gare routière en direction du Barachois, arrêt Victoire.

En parallèle, la SODIPARC sera présente au Village des mobilités dionysien avec un stand dédié à l’intermodalité et à la mobilité douce. Ce sera l’occasion de découvrir le service Vélo Vert (location longue durée de vélos à assistance électrique), ainsi que les avantages du bus et téléphérique gratuits pour les jeunes de moins de 26 ans.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif et découvrir les solutions de mobilité durable à Saint-Denis.