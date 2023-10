Citalis : perturbations à prévoir sur le réseau ce mardi après des caillassages à répétition

Après le réseau Estival, c'est au tour de Citalis de connaître quelques perturbations sur son réseau de transports en commun. Victime de caillassages à répétition, Citalis - qui transporte 80.000 personnes chaque jour - et en concertation avec l’ensemble des représentants syndicaux et afin d’éveiller une vraie prise de conscience des personnes responsables de ces caillassages, la direction générale de la Sodiparc a pris la décision de suspendre tous les services prévus sur les lignes 11, 13, 14 et 23 le mardi 31 octobre 2023. Sur le TCSP, une déviation sera mise en place pour les lignes 1.5.6.7 et 8. Nous diffusons leur communiqué (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Citalis regrette les caillassages à répétition qui durent maintenant depuis trois semaines à Saint-Denis, et plus particulièrement dans les secteurs de Montgaillard et de Saint-Jacques. Ces caillassages sont le fait de comportements inacceptables, sont extrêmement dangereux et posent de sérieux problèmes de sécurité pour les passagers, les conducteurs et les autres usagers de la route.

Les caillassages de bus que nous subissons quasiment quotidiennement sur le réseau entraînent des perturbations sur les lignes impactées : retards, déviations ou interruptions de services. Nous comptons 30 caillassages sur la période. Cela représente un coût financier important. Mais au delà du matériel et du financier, c’est l’Humain qui est en danger. Lorsqu’un bus est caillassé, cela peut engendrer des risques de blessures, des accidents de la route, des traumatismes psychologiques, en particulier pour les enfants.

Il est essentiel de sensibiliser sur les dangers des caillassages de bus et de prendre des mesures strictes pour décourager de tels comportements. La sécurité des passagers et des conducteurs doit être notre priorité absolue, et toute personne impliquée dans de tels actes doit être tenue responsable de ses actions.



Nous avons conscience de la gêne occasionnée, souhaitons rassurer notre clientèle que tout est mis en oeuvre pour assurer notre mission de service public dans les meilleures conditions de sécurité. Enfin, nous voulons remercier nos équipes pour la résilience dont elles font preuve.

Toutes les lignes reprendront leurs itinéraires et horaires habituels le mercredi 01 novembre.

Chaque jour, le réseau Citalis transporte 80.000 personnes grâce à ses 70 lignes de bus sur tout le territoire de la Cinor. Le réseau est exploité par un groupement d’entreprises de transport, qui s’efforcent quotidiennement de réunir les conditions pour assurer un service public de qualité, dans le respect des règles de sécurité. Ce sont plus de 400 conducteurs qui sont employés par nos entreprises pour permettre à ces milliers de voyageurs de se déplacer.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com