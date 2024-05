Citeo accélère le réemploi en France : 144 projets en France dont un à La Réunion

C’est l’heure du premier bilan pour l’appel à projets (AAP) "EncoRE plus de réemploi". D’une ampleur inédite de 35 millions d’euros, ce dernier va permettre de financer les projets d’emballages réemployables alimentaires ou non alimentaires de 144 lauréats. Vrac, recharge, consigne : c’est une étape décisive qui a été franchie pour passer de l’usage unique à l’usage multiple. L’initiative soutenue par à La Réunion est celle de l'Urcoopa (Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles). Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'archives)

La loi AGEC prévoit une réduction de 20% des emballages en plastique à usage unique d'ici fin 2025 et l’atteinte de 10% d’emballages réemployés d’ici 2027.

Si Citeo n’a pas attendu cette obligation pour financer des projets de réemploi (les premiers appels à projets remontent à 2018), l’appel à projets "EncoRE plus de réemploi" lancé en 2023 vise à faire du réemploi une réalité à l’échelle nationale via un engagement financier inédit.

L’initiative soutenue par Citeo à La Réunion dans le cadre de l’AAP "Encore plus de réemploi" :

URCOOPA (Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles) basé à Saint-Paul => Actions commerciales en magasins (PLV, animation) et étude consommateurs pour des distributeurs de vrac.

- Avec Citeo, le réemploi part à la conquête des consommateurs -

Pour sa première édition, l’appel à projets ”EncoRE plus de réemploi” a rencontré un succès notable. Sur les 50 millions d’euros provisionnés en 2023, 35 millions d’euros ont été alloués (le reste de l’enveloppe étant reporté sur 2024). Les 144 projets lauréats sont une parfaite représentation de la diversité du réemploi en France :

• Toutes les solutions de réemploi sont concernées (préemballé par le professionnel, vrac, recharge, etc.) ;

• Les projets retenus sont équitablement répartis entre soutien du réemploi au niveau régional (46%) et développement à l’échelle nationale (54%) ;

• Tous les acteurs sont représentés : metteurs en marché, collectivités, apporteurs de solutions (traçabilité, design, tests, nouveaux matériaux etc) ou groupements constitués de plusieurs de ces acteurs,

• Si la majorité des projets provient des boissons et de l’alimentaire (respectivement 57 et 56 projets), le non-alimentaire est bien présent (avec 17 projets mixtes alimentaires & non-alimentaires et 5 projets exclusivement non alimentaires).

A noter : outre le financement, 67 projets bénéficient également d’un accompagnement dédié de la part des experts

Citeo en raison de leur potentiel de standardisation, d’innovation et/ou de mutualisation.

En 2024, Citeo met les bouchées doubles sur le réemploi

En 2024, Citeo va continuer d’accélérer sur le réemploi. Pour preuve, l’enveloppe consacrée au financement du réemploi va atteindre 100 millions d’euros. Ses critères ont été revus afin d’élargir les types de projets concernés.

Par exemple, les metteurs en marché ayant des projets de campagnes de communication pourront bénéficier de financement, afin d’assurer que cette nouvelle offre rencontre son public. En complément, la démarche ReUse, initiée par Citeo et ses partenaires, se poursuit pour faire du réemploi une réalité dans toute la France.

Prochaine étape : l‘apparition de premiers emballages réemployables dans les magasins d'ici la fin de l'année.

Les candidatures pour ce nouvel appel à projets seront ouvertes dans les prochaines semaines, tous les acteurs peuvent postuler via un formulaire en ligne sur le site de Citeo.com