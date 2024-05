Leu Tempo Festival : explosion de musique, de couleurs et d'animations pour le grand final

Le Leu Tempo Festival s'est clôturé ce samedi soir 11 mai 2024, avec deux événements à l'affiche : la Fèt dann somin avec le retour de la parade en centre-ville et le concert One Love Kabar, en hommage à Bob Marley. Des milliers de personnes ont répondu présents pour ces quatre jours de festival, qui a offert à la population spectacles de cirque, théâtre, concerts et autres animations. Retour en photos sur cette dernière soirée (Photo rb/www.imazpress.com)

Leu Tempo Festival a mis en avant pendant quatre jours "les créations contemporaines non conventionnelles". L’occasion de découvrir des artistes talentueux et des spectacles innovants qui bousculent les codes et interrogent le rapport au spectateur.

Leu Tempo Festival est devenu, au fil des ans, une vitrine pour le spectacle vivant créé à La Réunion et dans l'océan Indien.

Chaque année, ce sont en moyenne 30.000 spectateurs qui convergent vers la ville balnéaire pour profiter des spectacles.

- Un village et plusieurs lieux pour une ambiance festive -

Le Parc du 20 décembre s'est transforme en véritable village du festival, avec des spectacles, des concerts, des bars et des restaurants. Un lieu convivial pour se retrouver et profiter pleinement de l’atmosphère festive de l’événement.

