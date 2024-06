Clémentine Hubert nouvelle Présidente de la Coopérative des producteurs de lapins

Clémentine Hubert, éleveuse cunicole à Sainte-Rose, a été élue en avril dernier par le bureau de la Coopérative des producteurs de lapins de La Réunion (CPLR). Elle succède à Marie-Alice Ferrère, avec pour objectif de dynamiser la filière en attirant de nouveaux éleveurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CPLR. (Photo : CPLR)

Bien que nouvellement éleveuse de lapins depuis fin 2022, Clémentine Hubert n'est pas novice dans le domaine agricole. Avec son mari, elle a d’abord élevé des cabris et des moutons au sein de la coopérative Ovicap. Les époux Hubert cultivent également des arbres fruitiers et participent à l’exportation de letchis.

Souhaitant s’orienter vers un élevage demandant moins d’espace et de contraintes au quotidien, ils ont choisi le lapin. La petite taille de l’animal facilite sa gestion pour un couple d’éleveurs sans main-d'œuvre supplémentaire. Cette décision leur permet de mieux organiser leur emploi du temps.

Avant de devenir présidente, Clémentine Hubert, déjà investie dans le développement de l’élevage et la promotion de l’agriculture, occupait le poste de secrétaire du conseil d’administration de la CPLR. Elle milite pour que l’agriculture préserve sa place et l’espace nécessaire sur le territoire, afin de continuer à nourrir les Réunionnais.

- Des réalisations importantes -

Clémentine Hubert succède à Marie-Alice Ferrère, également éleveuse à Sainte-Rose et présidente de la CPLR depuis 2022. Sa présidence a été marquée par le lancement, mais aussi l’aboutissement de projets d’envergure. Parmi eux, le lancement de l’expérimentation de l’élevage de lapins en parcs sur caillebotis dans le cadre du projet BEATRIX (Bien être animal transition relance innovation expérimentation), soutenu par l’État et l’interprofession locale.

Son mandat a également été marqué par une volonté de recruter de nouveaux éleveurs et de structurer la coopérative, ce qui a conduit à l’arrivée d’un technicien supplémentaire. Grâce au travail de ses membres, la CPLR a obtenu le label RUP en avril 2023, garantissant la qualité des produits et sécurisant les volumes de la restauration collective.

En mai dernier, la CPLR a aussi reçu le label de Commerce équitable France d’agri-éthique, devenant la première organisation de la filière cunicole distinguée par ce label au niveau national.

- Perspectives et défis de la CPLR -

La CPLR continue de se concentrer sur ses projets et défis. L'objectif est d'installer de nouveaux éleveurs pour augmenter la production locale de lapins et la consommation de cette viande saine et de qualité.

Actuellement, 13 éleveurs sont en activité, mais la production locale ne suffit pas à répondre à la demande des consommateurs réunionnais. Cela ouvre des opportunités pour de nouveaux éleveurs, qu'ils soient nouveaux exploitants ou professionnels agricoles en quête d’une reconversion ou d’une activité complémentaire.

L'innovation dans l'élevage cunicole et le bien-être animal demeurent des enjeux majeurs. L'expérimentation en parcs se poursuivra dans un second élevage au deuxième semestre 2024. À terme, l'objectif de la CPLR est que chaque nouvel entrant puisse s'installer directement avec ce modèle en parc.

Souhaitant poursuivre et renforcer les projets en cours, Clémentine Hubert déclare : "c’est une fierté pour moi de représenter les éleveurs de la coopérative, une petite structure mais pleine d’ambition. Je sais que je peux compter sur une équipe solide, un directeur expérimenté, des techniciens compétents, des éleveurs engagés et des partenaires fiables. Je m'engage à valoriser la coopérative, attirer plus d’éleveurs et faciliter l’installation de nouveaux élevages".