Clips supprimés de YouTube : la Sacem met en garde ceux qui voudrait s'en prendre aux artistes péi

Kénaelle, Missty, Clara Roland… nombreux sont les artistes péi à avoir fait les frais d'un mystérieux pirate informatique. Leurs clips les plus connus ont été supprimés de la plateforme YouTube. Si les artistes ont annoncé avoir porté plainte, la Société des auteurs compositeurs (Sacem) de La Réunion a tenu à réagir.

Dans un communiqué, Michel Mey, délégué régional de la Sacem a déclaré :

"Il y a une quinzaine de jours, un individu habitant LA Réunion, a usurpé une fausse identité et a fait bloquer sur YouTube la diffusion de certains clips prétextant être l’auteur et compositeur de ces titres."

"Les véritables auteurs, compositeurs et éditeurs ont fait valoir leurs droits et revendiqué auprès de You Tube la paternité des œuvres", dit-il.

"Cependant, la Sacem ne peut qu’être très contrariée par de tels agissements mettant en péril à la fois le côté financier mais surtout le droit moral que possède chaque auteur, compositeur et éditeur", ajoute Michel May.

La Sacem "met en garde solennellement, quiconque, pour des raisons obscures, voudrait commettre à nouveau une entrave au principe même du droit d’auteur en agissant de la sorte. Ces faits sont passibles de lourdes amendes et de peines de prison".

"La Sacem prend très au sérieux cet état de fait et s’inquiète, au nom de tous les auteurs compositeurs et éditeurs. Nous jouons aujourd’hui la carte de l’apaisement. Mais nul doute que nous saurions trouver les solutions juridiques en cas de récidive."

- Plusieurs artistes en ont fait les frais -

Le mercredi 15 mai 2024, la chanteuse réunionnaise Kénaelle a expliqué sur Facebook qu'une personne a demandé à ce que son clip "Bondié" soit retiré du compte officiel de l'artiste. "C’était mon premier clip, ma première composition, avec presque sept millions de vues, mais ça dérangeait sûrement certains", a-t-elle déclaré à. Imaz PresS.

Pour Kénaelle, "c'est peut-être un piratage et une volonté de nuire à certains artistes réunionnais".



