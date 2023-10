La journée de ce mardi 31 octobre 2023 s'annonce chaude et majoritairement ensoleillée le long des côtes mais aussi dans les Hauts selon Matante Rosina. Elle met sa capeline avant de sortir pour se protéger du soleil. Dans l'après-midi, on peut s'attendre à la présence habituelle de nuages sans qu'il y ait de grosses précipitations. Peut-être qu'une petite pluie légère viendrait arroser l'ouest et le sud-ouest de l'île. (photo rb/www.imazpress.com)