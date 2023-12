Colipays : des clients recherchent (désespérement) leurs commandes de Noël

La colère grondait ce mardi 26 décembre 2023 chez les clients de Colipays. De nombreuses commandes, prévues pour le 23 décembre, ne sont jamais arrivées. Beaucoup ont fait le déplacement jusqu'aux locaux de Colipays, mais en sont ressortis sans savoir où étaient leurs commandes, ni quand elles arriveraient à bon port. Beaucoup regrettent le manque de communication de l'entreprise autour de ces dysfonctionnements (Photo sly/www.imazpress.com)

Sur les réseaux sociaux de Colipays, les commentaires négatifs affluent. Nombreux sont ceux à se demander où sont passés leurs colis, attendus le 23 décembre chez leurs proches.



"J'ai commandé le 16 décembre avec une livraison pour le 23. Je n'ai pas reçu de numéro suivi de colis, ni aucune autre information si ce n'est le mail de confirmation de paiement, puis plus rien" explique Luc, auprès d'Imaz Press Réunion. "Il n'a y pas eu de réception de colis, et je n'ai reçu aucune communication de la part de l'entreprise pour m'indiquer où se trouve ma commande" regrette-t-il.



Il s'est rendu à leurs locaux de Sainte-Marie ce mardi pour tenter d'en savoir plus. Sur place, il croise une vingtaine de personnes elles aussi en attente de réponses.



"Il a été impossible de vérifier où se trouvent nos commandes ou même de savoir où en étaient les livraisons. C'est embêtant parce qu'on veut faire plaisir pour les fêtes, et là on doit attendre mais on ne sait pas quand ça sera reçu, ni dans quel état se trouve le colis" souffle-t-il.



Même problème pour Michel, qui a dépensé pour 200 euros de colis non réceptionnés. "Nous avons expédié deux colis les 18 et 19 décembre, qui devaient arriver le 23, mais nous ne savons pas où ils se trouvent" indique-t-il.



- Adresses modifiées -

Plus curieux encore, lorsque ce dernier a tenté de suivre la livraison de ces commandes, il s'est rendu compte que les adresses de livraison avaient été modifiées. "Les livraisons étaient prévues chez des personnes que nous ne connaissons pas" assure-t-il.



Si ce problème a pu être réglé, Michel souhaite tout de même être remboursé sur un des deux colis. "Il était destiné à des gens en Métropole qui sont en déplacement, et qui ne se trouvent donc plus à l'adresse communiquée pour la livraison. Pour l'autre colis, c'était pour un repas de famille, mais là la commande va arriver chez un couple qui ne pourra pas tout consommer" explique-t-il.



Il a souhaité déposer une réclamation, "mais le service après-vente était débordé". "On m'a dit qu'on me rappellerait dans la journée, j'attends encore" plaisante-t-il. "On va refuser le colis pour espérer être remboursé" indique de son côté Luc, qui avait commandé des fruits qui seront, selon lui, périmé à leur arrivée.



Michel, Luc, et de nombreux internautes regrettent la façon dont ces dysfonctionnements ont été gérés. Regardez :

"Cela peut arriver qu'il y ait des problèmes, mais l'entreprise doit communiquer dessus, on ne peut pas laisser tous ces clients en plan comme ça. Cela me fera réfléchir à deux fois avant de repasser par ce site" confie Michel.



Contactée à plusieurs reprises tout au long de la journée de mardi, l'entreprise n'a pas répondu à nos sollicitations.



as/www.imzapress.com / redac@ipreunion.com