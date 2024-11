Collecte nationale des banques alimentaires : une mobilisation organisée à La Réunion

Pour la quarantième année consécutive, la Fédération Française des Banques Alimentaires organise sa Collecte Nationale ce week-end sur tout le territoire. A La Réunion, elle aura lieu le vendredi 22 et samedi 23 novembre. Cette année encore, la mobilisation de tous, bénévoles et donneurs, est essentielle pour faire face à la hausse de la précarité en France. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Cette année, la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire des Mascareignes, à La Réunion, aura lieu vendredi 22 et samedi 23 novembre 2024. Pendant deux jours, les produits alimentaires secs et les produits d’hygiène de première nécessité seront collectés dans plus de 50 magasins partenaires à travers l’île. Cet élan de générosité est rendu possible par la mobilisation de dizaines de citoyens et des Gilets Orange, mais aussi des associations partenaires ou des entreprises mécènes.

Lors de cette collecte, les bénévoles sont sur tous les fronts : ils distribuent des brochures pour informer de la collecte en cours, remplissent les caddies d'espoir et organisent les stocks de denrée.

“Cette année, nous avons besoin de plus de 50 tonnes de denrées alimentaires” précise Bruno Prochasson, Président de la Banque Alimentaire des Mascareignes.

Tout le monde peut participer à la chaîne de solidarité à sa manière :

- en faisant un don financier sur la plateforme en ligne monpaniersolidaire.org

- en déposant votre contribution auprès des Gilets Orange postés devant les magasins partenaires.

Chaque geste compte : lors de cette opération d’envergure nationale, ce sont 10 % des approvisionnements annuels des Banques Alimentaires qui sont sécurisés, soit l’équivalent d'environ 20 millions de repas en France. “En 2023, ce sont 10 121 tonnes de nourriture qui ont été collectées, soit le poids de la Tour Eiffel. Nous espérons faire encore mieux cette année !” commente Laurence Champier, Directrice Fédérale de la Fédération Française des Banques Alimentaires.



Cette année, la Banque Alimentaire des Mascareignes sera présente dans les 50 magasins partenaires à l’occasion de la Collecte Nationale le 22 et 23 novembre 2024.

En 2023, nous avons collecté 25 tonnes de produits distribués à 50 associations- partenaires conventionnées de La Réunion (CCAS, associations d’aide aux personnes démunies, épiceries solidaires) pour aider environ 140000 personnes en situation de précarité.

- Un impact de l’inflation se poursuit -

Les Banques Alimentaires restent un soutien indispensable pour 2,4 millions de personnes. Le ralentissement de l’inflation ne se traduit pas pour l’instant par un reflux du nombre de personnes accompagnées, en augmentation de 30% depuis 2018.

Sur les deux premiers trimestres 2024, ce nombre a même recommencé à augmenter après une stabilisation en 2023, avec des passages plus fréquents. Le prolongement de l’impact de l’inflation se traduit aussi par des profils des personnes accompagnées de plus en plus variés : familles monoparentales, retraités, étudiants, travailleurs pauvres, etc.

"Dans ce contexte, nous avons besoin la mobilisation de tous les 22, 23 et 24 novembre prochain", ajoute Jean Cottave, Président du réseau des Banques Alimentaires.