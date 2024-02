Ce vendredi 2 février 2024, un accident est survenu entre deux véhicules sur la quatre voies du Chaudron, en-dessous du pont reliant la Jamaïque. La voie de droite est neutralisée en direction de l'est. Forces de l'ordre et secours sont sur place. Un incident qui occasionne de nombreux ralentissements sur Saint-Denis et le boulevard Lancastel (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)