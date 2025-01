Astronomie : pas d'alignement exceptionnel dans le ciel, mais une comète visible pour la première fois

Depuis quelques semaines, la rumeur d'un "alignement exceptionnel des planètes" agite la toile. Ce mardi 21 janvier 2025 serait d'ailleurs la journée idéale pour observer cet "événement incroyable". En réalité, le mois de janvier est uniquement...un bon mois pour observer les planètes à l'oeil nu. Un événement astronomique se déroule cependant bien pour la première fois dans l'hémisphère sud : la comète ATLAS C/2024G3 est visible pour la première fois (Photo d'archive www.imazpress.com)

Pourquoi cette date du 21 janvier qui a circulé partout sur internet ? "C'est une bonne question, ça a surtout l'air d'être une date arbitraire pour faire du clique", avance Elsa, membre de l'association astronomique de La Réunion (ARR).

"Il n'y a pas d'alignement particulier, le terme est mal choisi. Un alignement en astronomie, c'est un alignement physique dans le système solaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui", explique-t-elle. "Les planètes sont toujours sur la même route", souligne-t-elle par ailleurs, "elles vont juste apparaître, depuis la Terre, comme étant en ligne."

Concrètement, ce mois de janvier est surtout un bon moment pour découvrir les planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, car les quatre sont visibles à l'oeil nu. Un événement qui va durer...tout le mois de janvier, et même début février. Rien d'exceptionnel, donc.

"Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont visibles le soir. Elles sont en conjonction avec le soleil, ce qui fait qu'on peut les voir à l'œil nu. Ces planètes sont pour la plupart du temps visibles, mais pas toujours à des heures intéressantes, et pas toujours à l'oeil nu", détaille Elsa.

- La comète ATLAS C/2024G3 est visible -

Il y a cependant un événement plus particulier qui se déroule dans le ciel de l'hémisphère sud : la comète ATLAS C/2024G3 est visible, "et ce pour la première fois", souligne Elsa.

Depuis le 16 janvier, la comète est visible à l'œil nu, aux alentours du soleil. "On voit les comètes quand elles passent près du soleil, et l'événement ne dure en général pas très longtemps. En ce qui concerne cette comète, c'est la première fois qu'on la voit passer, on ne peut donc pas prédire combien de temps elle sera visible", souligne la passionnée.

La comète devrait être visible encore quelques jours, au coucher du soleil. "Le mieux pour l'observer, c'est de le faire avec des équipements, entre 19h30 et 20h30", précise Elsa.

Mais n'oubliez pas de ne surtout pas pointer votre équipement en direction de la comète tant que le soleil ne sera pas entièrement couché.



