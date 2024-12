Comoriano : un artiste Réunionnais en route vers la gloire

Depuis plusieurs années maintenant, l'artiste "Comoriano" - auteur, compositeur et acteur -, âgé de 34 ans et vivant à La Réunion a débuté sa carrière dans la musique. Le 8 août 2023, l'artiste décide de lancer son label appelé "Voix d'or family" afin de diffuser au mieux ses textes et produire d'autres artistes. Comoriano fait partie à l'heure actuelle des artistes les plus écoutés à La Réunion. Il se confie à Imaz Press (Photo : www.imazpress.com)

Dernièrement, l'artiste a repris plusieurs musiques afin de les remixer, notamment "Jet Ski" qui a fait plus de 126.000 vues sur les réseaux sociaux.

"J'ai décidé de reprendre la musique de Méryl, tout simplement parce que je scrollais sur les réseaux. J'ai vu sa musique passer et j'ai adoré le style, la vibe et la mélodie, je me suis dit alors pourquoi pas en faire un remix", indique l'artiste.

Au-delà de ce remix, Comoriano est également compositeur de diverses musiques comme "Bubble" qui a cumulé près de 121.000 vues, et "Dora" qui a fait près de 177.000 vues.

"Quand je vois des milliers de likes sur mes vidéos et que je vois 20 commentaires négatifs, je me dis qu'il y a des morceaux qui ne plaisent pas à tous, mais je préfère me concentrer sur le positif", souligne le chanteur.

- Comoriano, d'un style musical à un autre -

C'est en 2007 que Comoriano - qui préfère préserver son identité - se fait connaître du grand public grâce à une collaboration avec DJ Skam lors des 974 Music Awards pour le 974 Fever.

C'est avec des musiques de style coupé-décalé que Comoriano commence sa carrière d'artiste. Un style qui fait "fureur" auprès du grand public, explique à Imaz Press le chanteur.

Fort de son succès, le chanteur décide de continuer pendant plusieurs années dans cet univers musical.

Lassé d'un "style de musique qui ne me correspondait pas forcément", l'artiste fait aujourd'hui entendre sa voix avec un univers de musique qui lui correspond et lui assure un succès auprès de ses fans. "Je souhaite montrer qui je suis à travers un autre style, le dancehall", dit-il.

"Durant des années, j'ai voulu être ce que les gens voulaient que je sois, mais aujourd'hui je veux être moi et moi avant tout", poursuit Comoriano.

De fil en aiguille, il a réussi à se faire connaitre des Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, etc.) et de l'île Maurice.

- L'artiste au nom de scène "solidaire" -

Ayant grandi dans la musique avec un père musicien, le chanteur a débuté dans la musique à l'âge de 12 ans lorsqu'il était au collège.

Né sur le sol réunionnais mais étant d'origine comorienne, cet artiste n'a eu de cesse de réfléchir à son nom, de réfléchir à sa signification, mais aussi au message qu'il souhaitait faire passer.

"Ça a été très dur pour moi de trouver ma place dans la musique et même mon nom", confie-t-il. "D’être né à un endroit où les Comoriens sont souvent critiqués et d’avoir des origines que je ne connais pas."

"J'ai voulu, à travers mon nom de scène, réunir à la fois les Réunionnais.es mais aussi les Comoriens.ennes. Je souhaitais vraiment, en prenant ce nom, créer une solidarité et un rassemblement entre ces deux îles."

Pour l'heure, le chanteur n'a prévu aucun concert, mais il compte bien réaliser des collaborations avec d'autres artistes afin de mêler les énergies et de rassembler tous ses fans, quelle que soit leur origine.

