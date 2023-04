La sécurité sociale réclame plus de 94.000 euros à la fédération métallurgie de la CGTR

La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) réclame à la fédération métallurgie, auto-moto de la CGTR plus de 94.000 euros de cotisations sociales impayées. Les dettes se sont accumulées de janvier 2017 à décembre 2022. Cette branche de la confédération syndicale était alors dirigée par Jacques Bhugon, élu secrétaire général du syndicat en juin 2021. L'affaire provoque un profond malaise au sein de la CGTR en pleine période de lutte cruciale contre la réforme des retraites. Pour rappel, ce syndicat est une confédération au sein de laquelle se trouvent plusieurs fédérations syndicales autonomes dans leur gestion, notamment celle se rapportant à leurs finances

Dans une "notification suite à demande de délais", datée du 1er février 2023 et dont Imaz Press a pris connaissance, la CGSS réclame à la fédération métallurgie, auto-moto de la CGTR la somme de 94.254 euros. Cette dette correspond aux cotisations sociales impayées depuis six ans.

Ce montant de 94.254,61 euros est composé de deux parties. Un premier montant de 73.444,61 euros (dont 5.074 euros de majoration) couvrant la période allant de janvier 2017 à mai 2022. Le second montant s'élève à 20.810 euros (dont 772 euros de majoration) et se rapporte à l'intervalle compris entre juin 2022 et décembre 2023.

Pour la première période, la fédération métallurgie, auto-moto avait demandé et obtenu un étalement de la part de la CGSS.

L'engagement de payer ne semble pas avoir été tenu. Ainsi, dans son courrier, en possession d'Imaz Press, la Sécurité sociale souligne l'"échéancier accordé à la suite de la crise (covid – ndlr) n'ayant pas été honoré, vous (la fédération – ndlr) ne pouvez plus bénéficier de la remise d'office de vos majorations de retard associées".

La CGSS avertit ensuite qu'elle reprend "les poursuites pour les montants et les sommes détaillées" dans son courrier.

Ces cotisations sont dues pour les deux salariés de la fédération : son secrétaire général, Jacques Bhugon au moins jusqu'en juin 2021, et une employée administrative.

- Ambiance empoisonnée -

Connue de nombreuses personnes, cette affaire empoisonne l'ambiance au sein de la CGTR. "Il y a eu plusieurs alertes et plusieurs demandes d’explication adressées à Jacques Bhugon par des cadres de la confédération. Elles sont restées sans réponse jusqu'à présent" commente sous couvert d’anonymat un cadre de la confédération.

"Cette affaire porte atteinte à toute la confédération même si elle n'y est pour rien" s'emporte un autre syndicaliste, toujours sous couvert d'anonymat. "On se bat tous les jours contre les patrons qui ne payent pas leurs cotisations sociales et là c'est dans l'une de nos fédérations que cela arrive. On ne peut pas l'accepter" renchérit une militante syndicale.

Des cadres de la CGTR ont officiellement demandé des comptes à Jacques Bhugon. "Eux aussi n'ont pas eu de réponse. Franchement ça ne peut plus durer" tempêtent plusieurs militants.

Ces syndicalistes masquent de moins en moins leur demande de démission. "Il faut que notre secrétaire général le comprenne, c'est à toute la confédération qu'il fait du tort en s'enfermant dans le silence et son obstination" lâche un cadre de la CGTR, pourtant réputé proche de Jacques Bhugon. "C'est en train de partir dans tous les sens" ajoute-t-il.

Il fait ainsi allusion aux courriers de dénonciation envoyés, notamment, à notre rédaction.

- Pas de réponse -

Tout au long de la journée ce mardi, par téléphone et par message, nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre Jacques Bhugon. Sans succès.

Voici les questions que nous lui avons fait parvenir et qui sont donc restées sans réponse :

- pourquoi les cotisations sociales de la fédération métallurgie n’ont-elles pas été payées depuis 2017 ?

- pourquoi n’avez-vous pas contacté la CGSS pour exposer les difficultés de la fédération pour honorer son échéancier et avoir laissé les majorations s’accumuler ?

- qui gère la trésorerie de la fédération métallurgie ?

- votre salaire en tant que secrétaire général de cette fédération a-t-il été voté par les membres est à combien s’élève-t-il, sachant que ces éléments sont a priori consignés dans un procès-verbal à priori public

- avez-vous donné des explications à vos camarades, qui vous demandent des comptes sur votre gestion de la fédération ?

