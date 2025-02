Concours général agricole : 55 médailles pour la production réunionnaise

L’agriculture réunionnaise brille à l’international. Après un millésime remarquable en 2024, la production péi se démarque lors du Concours général agricole 2025 où elle ramène 55 médailles sur les 193 produits présentés : 25 en or, 25 en argent et 5 de bronze. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Chambre d'agriculture de La Réunion (Photo : www.imazpress.com)

Ils avaient annoncé la couleur en 2024 et confirment cette année leur potentiel et des perspectives brillantes.

- 31 médailles pour le rhum péi -

Les rhums de La Réunion ont décroché cette année pas moins de 31 reconnaissances dont 13 en Or, 16 en Argent et 2 en Bronze dans cinq catégories : les rhums blancs, bruns et vieux de La Réunion mais aussi les rhums arrangés et les punchs.

Dans la catégorie des Rhums Blancs, Bruns et Vieux d’abord, les marques membres de La Réunion des Rhums" améliorent leur palmarès et lancent un message fort avec 15 médailles dont 6 en Or, 8 médailles d’argent et 1 médaille de Bronze.

Produite à Beaufonds sur Saint-Benoit, Rivière du Mât réalise une excellente cuvée avec 3 médailles d’or et une d’argent. Née aussi dans l’Est, Savannah est récompensée avec 2 superbes médailles d’argent tandis que la société Isautier assume son statut international avec 2 reconnaissances en Or, 2 en argent et une en bronze. Après sa médaille d’Or en 2024, Charrette revient cette fois avec une médaille d’argent, confirmant ainsi l’attrait des jurés pour cette marque traditionnelle.

Pionnière en production de rhums arrangés dans l’Outre-mer français, La Réunion démontre une nouvelle fois son unicité. Nos producteurs, plébiscités par les jurés du Concours Général depuis des années, envoient un message fort avec pas moins de 17 médailles. Rhum Metiss réalise ainsi une sacrée performance avec 5 médailles dont 2 en Or et 3 en argent. Belle année aussi pour Rhum Mamzell avec ses 4 médailles (1 en Or et 3 en Argent) tout comme Nout Ti l’Arranzé (2 or, 1 en argent et 1 en bronze). La SAS BCD décroche de son côté 2 médailles d’Or tandis que Rivière du Mât (Or) et Isautier (Argent) se voient remettre deux médailles en rhums arrangés.

Enfin, sur la catégorie des punchs, la société Chatel a éré récompensée d’une belle médaille d’argent tout comme Rhum Metiss. Bravo à vous pour ce travail, cette excellence.

- L'excellence des confitures réunionnaises -

Premier lauréat de la délégation réunionnaise cette année au CGA, la Brasserie Dalons transforme et double l’essai de 2024 avec 2 médailles d’Or et deux d’argent dans la catégorie des bières brassées avec des produits péï. Bravo à cette équipe qui confirme son talent et son potentiel sur des produits largement plébiscités par les Réunionnaises et Réunionnais.

On le sait, depuis des années, en matière de confitures, La Réunion est respectée à l’échelle internationale.

Au Concours 2025, cette catégorie s’est ainsi vue attribuer 17 médailles (8 en Or, 6 en argent et 3 en bronze).

Reconnus pour leur produits d’excellence et leur capacité à sublimer nos fruits, les Confituriers de La Réunion obtiennent 5 médailles, 2 en or et 3 d’argent. A leurs côtés, Jean-Charles Nagou obtient également 5 médailles dont 2 en Or et 3 de bronze. Une belle cuvée pour ce confiturier maintes fois primé à l’international.

Déjà médaillé en 2024, Matthieu Roulof décroche cette année 2 médailles d’or pour ses réalisations.

Exposante pour la première fois au Salon, Coco Passion obtient de son côté 2 reconnaissances nationales en argent pour ses confitures. Installée dans l’Est du territoire, Couturier Lantonirina Francia récolte une magnifique médaille d’Or tout comme Julie Patchane Lacane avec son crémeux d’Ananas. Enfin, Bernard Savreux est à nouveau récompensé par une médaille d’argent dans cette catégorie.

- Le miel et la vanille récompensés -

Après avoir brillé en 2023 et 2024, les miels péï doivent, cette année et sur ce concours, composer avec une seule médaille d’Or pour Fekler, installé dans le Nord de l’ile.

Absente des récompenses du CGA depuis quelques années, la Vanille, fierté réunionnaise, signe son grand retour avec deux médailles, une d’Or pour les Panonais de Provanille et une en argent pour le Domaine de Bellevue de la famille Saint-Lambert.

En tant que président de la Chambre d’agriculture, ces résultats démontrent que la transformation de nos produits agricoles a désormais franchi un véritable cap grâce à la dynamique de notre institution depuis 2019.

"Parternaires et pilote exclusif du Concours Général Agricole à La Réunion, la Chambre continue et continuera à œuvrer dans le sens de la valorisation de nos productions. Cela montre que nous n’avons plus à rougir d’aucun territoire en matière de savoir-faire dans ces catégories. Vous pouvez être fier(e)s du travail accompli et de votre engagement à faire rayonner l’excellence agricole réunionnaise au-delà de nos terres", déclare Olivier Fontaine, nouveau président de la Chambre d'agriculture.

- Palmarès 2025 -

ISAUTIER

Rhum Vieux Apollonie 10 ans Or

Rhum Vieux Louis & Charles 15 ans Or

Rhum Vieux 7 ans Argent

Rhum Arrangé Ananas Victoria Epicé Argent

Rhum Barrik Argent

Rhum Blanc Bronze

SAVANNAH

Rhum Traditionnel Grand Arôme Lontan Argent

Rhum Traditionnel Brun Metis Argent

RIVIERE DU MÂT

Rhum Arrangé Coco Or

Rhum Très Vieux Traditionnel 15 ans Or

Rhum Très Vieux Agricole OPUS 5 Or

Rhum Très Vieux 3 ans Or

Très vieux rhum traditionnel VSOP Argent

RHUM CHARRETTE

Rhum Traditionnel 49° Argent

CHATEL

Punch Coco Argent

Communiqué de presse

RHUM METISS

Rhum arrangé Mangue José Or

Rhum arrangé Letchis Or

Rhum arrangé Citron Vert – Passion Argent

Rhum arrangé Vanille Bourbon Argent

Rhum arrangé Banane Flambée Argent

Punch Planteur Argent

RHUM MAMZELL

Rhum arrangé Gingembre - Epices Or

Rhum arrangé Géranium Rosat Argent

Rhum arrangé Mangue - Passion Argent

Rhum arrangé Letchis - Vanille Argent

NOUT TI L’ARRANZE

Rhum Arrangé Coco - Vanille Or

Rhum Arrangé Banane flambée Or

Rhum arrangé Ananas – Coco grillé Argent

Rhum Arrangé Citron Galet – Vetyver Bronze

LA BCD SAS

Rhum Arrangé Banane Or

Rhum Arrangé Fraises Or

BRASSERIE DALONS

Bière SOUR (Citron 4 saisons, Passion, Thé de Grand Coude) Or

Bière IPA (Fruits tropicaux & agrumes) Or

Bière STRONG IPA Argent

Bière Blanche (Gingembre) Argent

CONFITURIERS DE LA REUNION

Confiture extra d’Ananas – Citrons Verts Or

Confiture extra de Banane – Fruit de la Passion Or

Confiture extra d’Ananas Victoria à la crème de coco Argent

Confiture extra de Mangue José – Fruit de la passion Argent

Confiture extra de Letchis – Framboise Argent

REGAL VANILLE ROULOF MATTHIEU

Confiture de Mangue – Passion - Vanille Or

Confiture Fraises Or

Communiqué de presse

COUTURIER LANTONIRINA FRANCIA

Confiture Papaye – Fruit de la Passion Or

JEAN-CHARLES NAGOU

Confiture Letchis - Framboise Or

Confiture Banane - Framboise Or

Confiture d’Abricot sans noyau Bronze

Confiture Mangue - Passion Bronze

Confiture de Citron – Citrons Caviar – Combava – Tangor -

Mandarine

Bronze

COCO PASSION

Confiture Citrons 4 saisons – Vanille IGP Argent

Confiture Papaye – Fruit de la passion Argent

JULIE PATCHANE-LACANE

Crémeux d’Ananas Bio Or

BERNARD SAVREUX

Confiture Mangue - Passion Argent

PROVANILLE

Vanille Conventionnelle IGP Or

SAINT-LAMBERT

Vanille Bio Domaine de Bellevue Argent

FEKLER

Miel Toutes Fleurs Or