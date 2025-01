Ce week-end du 18 et 18 janvier 2025, 11 opérations des gendarmes ont été menées sur les routes de La Réunion. Au total, 132 infractions ont été relevées et 14 permis retirés. 17 personnes ont été arrêtés sous l'emprise de l'alcool et 6 sous stupéfiants (Photo : www.imazpress.com)

- Côté gendarmerie -