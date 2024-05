Contrôles routiers : 278 infractions relevées dont 52 pour conduite sous alcool ou stupéfiants

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 10 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 10 au 12 mai 2024, permettant de relever 92 infractions dont 18 délits. Sur les 18 opérations des gendarmes, on note 186 infractions dont 33 pour alcoolémie et 12 pour stupéfiants. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 7 (taux compris entre 0.68 et 1.06 mg/l d'air expiré)

- Refus d’obtempérer : 2

- Défaut d’assurance : 6

- Défaut de permis de conduire : 3



36 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 76 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- Excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou défaut de maîtrise de la vitesse : 2

- Feu rouge / Stop / Priorité : 7

- Défaut de contrôle technique : 4

- Défaut de Brevet de Sécurité Routière : 1

- Défaut d'équipement : 13

- Défaut de port du casque : 1

- Défaut de port de la ceinture de sécurité : 2

- Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation : 2

- Autres : 44

- Pour la gendarmerie -