Contrôles routiers : 376 infractions relevées dont 35 pour conduite sous alcool ou stupéfiants

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 37 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 17 au 20 mai 2024, permettant de relever 259 infractions dont 18 délits. Sur les 11 opérations des gendarmes, on note 117 infractions dont 25 pour alcoolémie et 7 pour stupéfiants. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

18 délits ont été relevés par la police :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 2 (taux compris entre 0.68 et 1.06 mg/l d'air expiré)

- Conduite sous l’emprise de stupéfiants : 1

- Refus d’obtempérer : 1

- Défaut d’assurance : 7

- Défaut de permis de conduire : 7

160 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 241 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l’empire d’un état alcoolique (taux compris entre 0,25 et 0,39 mg/l d’air expiré) : 1

- Excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou défaut de maîtrise de la vitesse : 3

- Feu rouge / Stop / Priorité : 30

- Défaut de contrôle technique : 21

- Défaut d'équipement : 4

- Défaut de port de la ceinture de sécurité : 15

- Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation : 37

- Franchissement de ligne continue : 4

- Autres : 126

- Pour la gendarmerie -