Cordée Sport Planète : la Réunionnaise Marine Boyer est partie à l’assaut du Mont-Blanc

Convaincue que le sport est un excellent moyen de permettre à chacun de développer de nouveaux comportements, MAIF a lancé le mouvement "Sport Planète" fin 2019 pour motiver et engager collectivement les acteurs du sport en faveur de la préservation de la planète. Dans le cadre de ce mouvement, la MAIF a organisé le 26 et 27 septembre 2024 l'ascension du Mont Blanc avec une cordée composée d’une dizaine d’athlètes, dont la Réunionnais et gymnaste Marine Boyer. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Maxime Aubry)

Dix grands noms du sport français ont participé à la Cordée Sport Planète, initiée et organisée par MAIF en association avec la ville de Saint-Gervais, afin d’alerter sur les enjeux écologiques de notre planète, promouvoir la biodiversité et inciter le plus grand nombre à adopter les bons comportements en montagne.

Encadrés par des guides de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais et emmenés par la régionale de l’étape Chloé Trespeuch, vice-Championne olympique de snowboard, ces athlètes ont une nouvelle fois dû s’appuyer sur leurs solides qualités physiques et mentales pour réussir une ascension qui exigeante.

Deux jours durant lesquels ils ont évolué sur un terrain rocheux et calcaire, fortement impacté par le réchauffement climatique dont ils ont pu mesurer les conséquences de leurs propres yeux. Cette ascension, dépendante des conditions climatiques, a exigé humilité, engagement, détermination et solidarité, des valeurs partagées par tous ces champions au cours de leur carrière sportive mais aussi dans leur vie de tous les jours.

Cette cordée s’inscrit dans la continuité des actions menées par MAIF pour engager le monde du sport à être contributeur actif du changement pour une planète plus vivable. Déjà, en début d’année, le collectif de "Capitaines Sport Planète", composé de sept

championnes d’exception, avait participé à une action de sensibilisation en initiant une plantation d’arbres sur le Golf National.

Une démarche forte de sens pour ces athlètes de haut niveau qui ne se sentent pas forcément légitimes pour parler d’écologie, mais dont leur pouvoir de prescription est puissant à travers leur volonté de s’emparer du sujet et de progresser dans la réduction de leur empreinte carbone.

Liste des athlètes participant à la Cordée Sport Planète

Charlotte BONNET, 28 ans - Médaillée olympique 2012 et Championne d’Europe 2023 en natation

Marine BOYER, 23 ans - Médaillée de bronze aux Championnats du monde de gymnastique 2023

Elodie CLOUVEL, 34 ans – Vice-championne olympique 2016 et 2024 en pentathlon moderne

Sandrine GRUDA, 36 ans - Vice-Championne olympique 2012 et médaillée de bronze 2021 en basket

Chloé TRESPEUCH, 29 ans - Vice-Championne olympique 2022 et bronze en 2014 en snowboard

Valentin BELAUD, 32 ans - Double champion du monde de pentathlon moderne

Maxime GROUSSET, 25 ans – Médaillé de bronze olympique 2024 et Champion du monde 2023 en natation

Mickael MAWEM, 34 ans - Champion du monde 2023 d’escalade (bloc)

Bassa MAWEM, 40 ans - Vainqueur de la Coupe du monde d’escalade (vitesse).

Mélina ROBERT-MICHON, 44 ans - Vice-championne olympique 2016 au lancer de disque, encourage les athlètes sur place avant le début de l’ascension.

Claire SUPIOT, 56 ans - Nageuse olympique (JO 1988) et paralympique (JP 2020), accompagne la Cordée Sport Planète jusqu’au début de l’ascension.