La Réunion au cœur de cette compétition entre sport, solidarité et coopération

Coupe de Surf Francophonie et Océan Indien

Du 16 au 24 novembre 2024, La Réunion accueille la toute première édition de la Coupe de Surf Francophonie et Océan Indien. Une compétition inédite qui réunit de jeunes surfeurs internationaux dans un cadre unique, mettant en avant sport, solidarité et coopération. L'occasion de rappeler que l'île est une terre de surf, que ce soit par ses spots, comme par ses champions actuels et futurs. (Photo : www.imazpress.com)

La Réunion est actuellement le point de convergence des talents du surf francophone et de l’Océan Indien. Pour la première fois, la Coupe de surf francophonie et Océan Indien se tient du 16 au 24 novembre 2024 sur les plages de la côte ouest, notamment à Trois-Bassins, un spot réputé pour ses vagues spectaculaires.

Le choix des lieux de compétition se fait au jour le jour, en fonction des conditions météorologiques. Ce lundi 18 novembre, c'est le spot des brisants qui a accueilli les différentes délégations. Le président de la ligue réunionnaise de surf évoque le choix des sites. Regardez :

Cette compétition, organisée en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Ouest et la Fédération Française de Surf, met en lumière de jeunes sportifs de moins de 21 ans représentant des territoires aussi divers que Tahiti, Maurice, l’Afrique du Sud, le Sénégal ou encore l’Aquitaine. Une délégation indienne est également présente. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur. Regardez :

Trois épreuves principales rythment les 8 jours de compétition : la Coupe Océan Indien, la Coupe Francophone et la Coupe Internationale, offrant un format novateur qui promet des affrontements captivants. Mais cette coupe ne se limite pas au sport : elle s’inscrit également dans une dynamique de coopération culturelle et de célébration des 40 ans de la Ligue Réunionnaise de Surf.

Soutenue par des acteurs locaux, dont le Saint-Leu Surf Club, l'événement met en avant des valeurs de solidarité et de partage, essentielles dans l’esprit de ce sport. Il a aussi pour mission de faire briller l'île de La Réunion, une terre de surf, envers et contre tout. Une promesse du président de la Fédération française de surf. Regardez :

Jacques Lajuncomme est également revenu sur la portée des jeux olympiques 2024 à Paris. Pour la Fédération française de surf, la première médaille olympique en bronze de Johanne defay, suivie de la médaille d'or de Kauli Vaast, resteront des moments inoubliables. "On sera à jamais les premiers", s'enorgueilli le président. Johanne Defay est aujourd'hui un véritable exemple pour tous les réunionnais.

Selon Jacques Lajuncomme, sa médaille c'est "la récompense du travail, du courage et du talent. Elle avait ses trois éléments. Le courage car dès le premier jour elle tape le récif avec sa tête. Et elle continue de se battre. Ensuite, l'expérience qui va lui permettre de gagner sa série contre Vahiné Fierro. Et puis le talent. C'est peut-être la meilleure au monde quand il s'agit de passer des grosses manœuvres".

- Détecter les champions de demain -

La coupe de Surf Francophonie et Océan Indien doit aussi permettre l'émergence de nouveaux champions. Et le président de la fédération de reprendre. "L'avenir je le vois très beau. D'abord parce qu'il y a des talents. À la Réunion, aux Antiles, à Tahiti, en métropole, on a vraiment un gros vivier chez les jeunes. Nous sommes sur un projet héritage après ses jeux, dans la perspective de 2028 et 2032".

À noter qu'en plus des compétitions, l’événement est ponctué d’animations culturelles, d’ateliers pour les spectateurs et de rencontres entre les délégations. Un rendez-vous qui pourrait rapidement devenir incontournable pour tous les amateurs de surf et de découvertes culturelles.