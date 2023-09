Coupe du monde de rugby : un maillot "made in Réunion" pour les All Blacks

Ce vendredi 8 septembre, démarre la Coupe du monde de rugby qui aura lieu cette année en France. Pour débuter ces rencontres, ce sont les Bleus qui ouvriront le bal face aux légendaires All Blacks. Mais saviez-vous que le maillot – noir bien sûr – que les joueurs de Nouvelle-Zélande vont arborer, est signé Fey The Wolf, designer Réunionnais (Photo : Fey The Wolf)

Les All Blacks n'aiment pas les Français – et ils le font savoir avec leur légendaire haka. Mais malgré leur envie de terrasser les rugbymans français, les joueurs auront quand même sur eux une petite touche "made in France" et même "made in Réunion".

Leur maillot, de couleur noire, vient tout droit de l'esprit du Réunionnais connu sous son pseudo Fey The Wolf. Tout a commencé par ce message : "Bonjour, c'est Adidas, ça vous dirait de dessiner le maillot des All Blacks pour la prochaine Coupe du monde ?", relate l'Équipe.

Si sa couleur fétiche est le noir, il n'y croit pas…, d'autant qu'à l'époque du message, il ne compte que 4.000 followers.

Interdit donc pour lui de se louper. "Ils m'ont expliqué qu'ils faisaient toujours appel aux créateurs originaires des pays hôtes de la Coupe du monde pour imaginer le nouveau motif. Ça m'a mis une sacrée pression. Pour le Mondial au Japon, c'était le styliste Yohji Yamamoto, l'une de mes idoles, qui l'avait signé", dit-il.

- Une seule contrainte, le noir -

Il y a trois ans, Matt Fielding et Ben Herath, respectivement directeur du département rugby et responsable des designs rugby pour Adidas, lui ont donné carte blanche pour dessiner le maillot de la sélection kiwi. "La seule contrainte qu'on lui a fixée était de respecter le code couleur."

Avant de se pencher sur le design, le Réunionnais a pu échanger avec les cadres des All Blacks, Beauden Barrett, Ardie Savea, Aaron Smith et Sam Whitelock, mais également avec l'équipe nationale féminine et quelques membres des sélections jeunes. "J'ai compris l'importance de ce maillot. Ça a beaucoup résonné avec le mélange de populations de l'île de la Réunion, dont je suis originaire. C'est le trait d'union de leur nation. J'ai pensé qu'il fallait un design avec une seule ligne à main levé", a-t-il déclaré à L'Équipe.

Le design approuvé et les tissus choisis, les tests se sont déroulés à l'abri des regards. Cette tournée a aussi permis à Fey The Wolf de rencontrer le quinze all black : "Je n'avais vu les joueurs qu'en visioconférence. Quand on s'est vus, ils m'ont appelé "uso", c'est le mot samoan pour "frère". C'était comme une validation de mon travail."

Fey promet qu'il va prendre toute la lumière : "le noir est porté à la fois pour sa discrétion, mais c'est aussi une façon d'être remarqué. Ce maillot est fait pour briller."

À voir si désormais ce maillot permettra aux All Blacks de briller devant la France ce vendredi.

