Coups de feu au Port : deux hommes condamnés et placés en détention

Plusieurs coups de feu avaient été tirés ce dimanche 30 juillet 2024 à l'issue d'un ralé poussé entre au moins deux hommes. Les faits ont été filmés par les riverains et rapidement diffusé sur les réseaux sociaux. A l'arrivée de la police, ni le tireur ni la personne visée ne se trouvaient encore sur place. C'est un pistolet d'alarme qui aurait été utilisé par le tireur pour régler un différend sur fond de trafic de cocaïne. Les deux hommes ont été interpellés ce mardi. Ce vendredi, le tribunal a condamné l'un à une peine de deux ans de prison, et le second à un an de prison avec la révocation de six mois du sursis probatoire précédent, annoncent plusieurs médias (Photo d'illustration www.imazpress.com)