Courrier à Eric Lombard : retrait de la mesure sur la franchise TVA à 25.000 euros

Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, les discussions budgétaires ont abouti à l'adoption d'une mesure qui met en péril l'activité des micro-entrepreneurs de La Réunion et plus largement des entrepreneurs ultramarins. L'uniformisation du seuil de franchise de TVA passant à 25.000 euros prévue pour le 1er mars 2025 est une mesure qui ne correspond en aucun cas ni aux attentes ni aux besoins des entrepreneurs. (Photo : www.imazpress.com)

À La Réunion, plus de 90% de notre tissu économique local repose sur les TPE et PME dont 9 entreprises sur 10 fonctionnent avec un seul salarié.

De plus, 59% des créations d'entreprises du territoire sont des micro-entreprises.

Nous avons été interpellés par beaucoup de nos micro-entrepreneurs qui ne comprennent pas cette mesure injuste qui s'ajoute au fardeau des charges qui leur incombent.

En effet, ces derniers seront contraints soit d'augmenter leur prix, ce qui engendrerait une perte de clients, soit de diminuer leur marge s'ils prennent la TVA à leur charge.

À cela s'ajouterait la charge administrative des déclarations périodiques de TVA en étant obligé de se tourner vers un expert-comptable, alors même que leurs revenus sont déjà faibles.

Si cette mesure n'est pas pleinement de votre fait, ayant hérité du budget Barnier et ayant annoncé une concertation avec les acteurs concernés, il est crucial que les acteurs de l'entrepreneuriat ultramarin soient pleinement associés à ces discussions afin que vous preniez la mesure des dommages que causeront votre décision.

C'est la raison pour laquelle, en soutien de nos micro-entrepreneurs, je sollicite votre attention afin que cette décision non concertée ne puisse pas s'appliquer, en revenant dans un contexte budgétaire contraint au régime de franchise qui s'appliquait précédemment soit au seuil de franchise en base de TVA à 37.500 euros HT pour les prestataires de services et professions libérales.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, de croire en l'expression de mes salutations les plus sincères.

Frederic Maillot, député de La Réunion