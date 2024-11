Le court-métrage réunionnais "Par Don" diffusé en avant-première à l'IAE

Ce mardi 19 novembre, a eu lieu l’avant-première de Par Don, court-métrage réalisé par Farah Tagauly et Annaëlle Maillot et écrit par l’auteure Cendrine Molina, à l’IAE Réunion. Équipes de tournage, officiels, et personnels de l’IAE et de l’Université de La Réunion étaient présents pour célébrer cet événement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo IAE)

Nour Kapadia est une avocate de renom en matière d’affaires familiales, à Saint-Denis de La Réunion. Elle est fâchée avec son père. Plus jeune, il a refusé qu’elle fasse des études et a tenté de la marier de force.

À l’occasion d’un procès brillamment gagné et à forts retentissements médiatiques, Farouk, le père, voit un homme affirmer à la télévision qu’il aurait aimé avoir une fille comme Nour. Cependant, l’état de santé de Farouk est préoccupant. Sunita, nièce de Nour et petite fille de Farouk, va se battre pour sauver son grand-père et les liens de famille si fragilisés.

Un don peut-il tout pardonner ?

- Un court-métrage engagé -

"Par Don" est le troisième court-métrage de Farah Tagauly et de Cendrine Molina. En tant que médecin urgentiste à vocation humanitaire et en tant que femme, Farah Tagauly mesure combien le partage de l’éducation au plus grand nombre est important. Quant à Cendrine Molina, elle a œuvré plus de 20 ans pour la démocratisation de la pédagogie active et ludique.

Au travers de ce court-métrage émotionnel, les deux femmes invitent le spectateur à questionner son rapport à la famille, à l'éducation et au pardon.

Farah a fait le choix de confier l’écriture du scénario à Cendrine Molina, auteur-polygraphe. "J’ai été très honorée que Farah mette en images cette histoire si forte. Le format court est un exercice difficile. J’ai utilisé mes expériences d’écriture de chansons, de sketchs et de nouvelles. Le talent de la réalisatrice et la superbe équipe ont fait le reste", dit cette dernière

- Diffusion à La Réunion et succès à l’international -

Le film sera en clôture du 9ème Festival du Film Court de Saint-PIerre le 3 décembre au Cinéma Moulin à Café (Ravine des Cabris) à 18h30.

Le court-métrage a déjà reçu plusieurs prix et nominations à l’international :

- Prix de la meilleure actrice (enfant) pour Maëlle Perfillon Kaisse pour le Best Child Actress a New York

- Prix du BEST SHORT FILM – French Production au CINE PARIS FILM FESTIVAL

- Prix du BEST EDUCATIONAL FILM au Crown Wood International Film Festival en Inde

- Prix du meilleur montage Best Film Editing au Portugal INDIE FILM FESTIVAL