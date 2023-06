Création de postes d'enseignants pour le deuxième cycle des études en santé à La Réunion

À compter de la rentrée du mois d'août 2023, l'Université de La Réunion accueillera cette année second cycle de médecine Le CHU de la Réunion et l’UFR Santé se sont fortement mobilisés pour que les conditions de réussite de l’ouverture du deuxième cycle de la rentrée 2023-2024 soient réunies. Nous relayons le communiqué du CHU (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le nombre d’universitaires au CHU de la Réunion est très en deçà de la moyenne nationale des CHU, faisant ainsi fortement reposer la part d’enseignement sur les Praticiens Hospitaliers du CHU, ce qui est une particularité du CHU de la Réunion. Le Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation s’est alors engagé à soutenir la création de cinq postes HU (hospitalo-universitaires) pendant sept ans. Nous sommes donc dans une dynamique d’universitarisation que le CHU soutient fortement aux côtés de l’UFR Santé.

Cependant, bien que cet effort soit notable, celui n'était pas suffisant pour absorber la charge d’enseignement (150 étudiants 2ème cycle) supportée en grande partie par les praticiens hospitaliers, en sus de leur activité clinique.

C’est pourquoi nous avons sollicité un accompagnement auprès du Ministère de la santé et de la Prévention pour permettre aux praticiens hospitaliers (PH) d’assurer cette mission sans compromettre l'activité des services. Cet effort d’accompagnement sollicité correspond à 5 ou 6 ETP de praticiens hospitaliers pendant sept ans.



Nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons obtenu une réponse positive du Ministère pour un accompagnement financier qui nous permettra de compenser pour cette année scolaire les temps d'enseignement des disciplines médicales à hauteur de 4 postes de PH et 4 postes d'assistants fléchés en première intention sur les diplômes de formation générale en sciences médicales 2 (DFGSM 2) et diplômes de formation générale en sciences médicales 3 (DFGSM 3) qui correspondent à une charge d'enseignement très lourde. La priorité a été de renforcer les services investis dans cette charge d'enseignement, avec des postes non vacants et des potentialités de recrutements d’ores et déjà identifiés dans les spécialités médicales concernées.

Une solution a été trouvée avec l’ARS pour couvrir le financement des postes médicaux au titre de la période septembre/décembre 2023. Pour l’année 2024, cette dépense apparaitra au titre de l’ONDAM 2024 (Objectif national de dépenses d'assurance maladie).

Nous continuerons à nous mobiliser pour accompagner la montée en charge du 2ème cycle sur les deux prochaines années, en sollicitant pour la rentrée prochaine un renfort un effectif sur les autres spécialités.

Nous remercions l'ensemble des professionnels impliqués dans l'enseignement des étudiants en santé et en médecine.

