Création du "Mouvman FH+ Réunion", pour lutter contre les discriminations dans le monde de l'art

Suite à des témoignages de violences et d’inégalités dans le monde des arts et de la culture à La Réunion (spectacle vivant, musique, patrimoine, audiovisuel, livre, presse, arts visuels…), plusieurs artistes ont créé le Mouvman FH+ Réunion. "Nous ne pouvons plus cautionner, taire et invisibiliser ces oppressions systémiques !" écrit la nouvelle association (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Nous voulons aider activement les personnes victimes et témoins en libérant la parole par l’écoute et par un accompagnement. Nous souhaitons mettre fin à ces non-dits et à ce climat #injuste/mortifère/ discriminant" indiquent les artistes.

Si aucun chiffre n'existe pour l'heure à La Réunion, le Mouvman FH+ Réunion souligne qu'au niveau national, "48 % des enquêté·es ont été victimes d’abus sexuel. (51 % musique, 53 % théâtre et 29 % danse), 39 % des victimes d’abus sexuel ont gardé le silence, n’en parlant ni à leurs proches, ni à leurs collègues, et 17% seulement des financements déconcentrés de l’Etat dédiés à la musique vont aux femmes".



"Ces réalités n’étant pas recensées à ce jour à la Réunion dans le secteur des arts et de la culture, notre objectif est de les documenter et surtout de lutter contre toutes les formes de discriminations et d’inégalités" précise l'association. Elle s’inscrit par ailleurs dans la lignée de la fédération nationale Mouvement HF dont le manifeste peut être consulté ici.



"Toutes les personnes (physiques ou morales) qui partagent nos valeurs et souhaitent adhérer à l’association peuvent candidater via le formulaire en ligne. Étant donné le caractère sensible et confidentiel de certaines de nos actions, les adhésions seront soumises à la validation du bureau collégial" indique l'association.

Elle invite toute personne victime ou témoin à se rapprocher du Mouvman FH+ Réunion, "en toute confidentialité et sans nécessité d’être adhérent·e", pour être entendu·e, soutenu·e et accompagné·e.

