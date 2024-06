Croix marine : les salariés protestent contre la suspension de l'autorisation d'accueil des majeurs sous tutelle

Ce lundi 10 juin 2024, les salariés de la Croix Marine se sont réunis devant la préfecture à Saint-Denis pour protester contre un arrêté préfectoral. Ce dernier suspend l'agrément de l'association pour ses services de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). La décision est basée, selon la préfecture sur des faits supposés de maltraitance des bénéficiaires. Après une première grève réunissant les salariés devant les locaux des Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Saint-Denis ce vendredi 7 juin, ce nouveau rassemblement a pour but de demander une audience au préfet (Photo : Sly/www.imazpress.com)

"Les salariés se réunissent pour la deuxième fois pour exprimer leur colère sur une problématique des gestion financière et RH qui a des conséquences grave", rappelle Yannick Galais, secrétaire général de la branche associative CFDT Santé-Socio Réunion et porte-parole intersyndicale IR974 et CFE-CGC.

57 salariés de l'association de la Croix Marine sont impactés par la suspension de cet agrément, ainsi que 1.500 bénéficiaires des services MJPM. "Les mandataires gèrent tout, aussi bien l'aspect financier, que l'aspect administratif", indique le porte-parole. Ils sont missionnés pour accompagner et protéger les personnes rencontrant des difficultés dans leurs démarches et l'exercice de leurs droits, tout en participant à son autonomie.

Lire aussi - Le préfet suspend l'autorisation d'accueil et de protection des majeurs sous tutelle par la Croix marine

"On souhaite rappeler au Préfet, qu'en prenant cette décision, il a le pouvoir de vie ou de mort sur cette association", alerte Yannick Galais.

"On veut lui rappeler qu'à travers l'engagement des salariés il y a derrière des personnes et pas simplement des portefeuilles. Des personnes dépendantes, en situation de handicap, malades, âgés, qui ont besoin de ces salariés pour vivre au quotidien", détaille-t-il. Regardez

- Une première alerte il y a déjà quelques mois -

En novembre 2023, l'intersyndicale avait "fait part de ses revendications et ses alertes sur ces problématiques de gestion atypiques financière et RH des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux à La Réunion, dont fait partie la Croix Marine", indique Yannick Galais. La CFTD Santé-Sociaux Réunion avait notamment envoyé une motion faisant part des difficultés de secteur à la ministre chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Fadila Khattabi.

Dans cette motion, le syndicat avait alerté sur l'augmentation des arrêts maladies, des accidents de travail et licencies pour inaptitudes de travail. Il avait également évoqué le manque de places et de structures d'accueil adaptées pour les usagers, la gestion financière préoccupante des établissements et services sociaux et médico-sociaux et la pression des directions sur le personnel.

Le cabinet de la ministre avait répondu avoir "pris en compte" les inquiétudes du syndicat et constaté "un retard des DROM et COM par rapport à la métropole". Il avait également rappelé qu'un "budget de 150 millions d'euros" avait été alloué pour y remédier lors du comité interministériel des Outre-mer en juillet 2023.

- "Ils doivent répondre de leur incompétence" -

L'intersyndicale revendique ainsi le maintien de l'activité de la Croix Marine, un soutien financier des pouvoirs publics pour éviter tout licenciement et le transfert de cette affaire au procureur de la république pour l'ouverture d'une enquête pénale.

"On a demandé que les dirigeant et membre du CA qui ont commis ces erreurs graves au niveau de la gestion de l'argent public de répondre de leur incompétence et de leurs actes. On souhaite que le procureur soit saisi et qu'un versant judiciaire soit lancé", annonce le secrétaire général de la CFDT Santé-Socio Réunion.

"On sait qu'on a un préfet proche du peuple, proche du social, qui a une écoute au niveau des partenaires sociaux", confie Yannick Galais. Regardez

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com