Cros Réunion : déjà un demi-siècle au service du sport péi

Ce dimanche 28 juillet 2024 – en plein Jeux Olympiques, le Comité régional olympique et sportif de La Réunion (Cros) célèbre son cinquantième anniversaire, marquant un demi-siècle d'excellence et de développement sportif sur l'île de La Réunion. C'est en 1974 que le Cros de La Réunion voit le jour, fondé pour organiser les premiers Jeux des Îles de l'Océan indien. Désormais, il représente 69 ligues, 1.770 clubs, 30 .000 bénévoles, 5.000 éducateurs, et plus de 160.000 licenciés comme l'indique le communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Depuis sa création le 28 juillet 1974, le CROS Réunion s'est consacré à promouvoir les valeurs de l'olympisme et à soutenir le développement des sports sur l'île. Cette célébration est non seulement l'occasion de revenir sur les succès passés, mais aussi de partager nos ambitions futures pour le sport réunionnais", indique le Cros dans un communiqué.

"Soutenu par l'État, la Région, le Conseil Départemental, et les communes, le CROS continue de promouvoir le sport et les valeurs olympiques, jouant un rôle crucial dans le renforcement de la cohésion sociale sur l'île", souligne le président du Cros, Claude Villendeuil.

"Pour l'avenir, nous aspirons à une meilleure cohérence des politiques publiques de développement sportif et encourageons une culture de l'intérêt général au sein des clubs et ligues. Nous espérons également renforcer la fraternité à travers les îles de l’océan Indien et promouvoir des échanges internationaux plus larges, proposant la création d'une organisation internationale pour les sportifs de divers territoires insulaires."

- Un demi-siècle d'existence -

Le 28 juillet 1974, "la création du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) à La Réunion marque une étape cruciale pour structurer et coordonner les activités sportives sur l'île, qui étaient auparavant dispersées et sans direction unifiée".

"Les fondateurs ont vu dans le sport un outil pour unir les différentes communautés de l'île, favorisant ainsi un sentiment d'unité et de fierté régionale", indique le Cros.

Fondé à la base pour organiser les premiers Jeux des Îles de l'Océan indien, pour structurer l'organisation sportive locale et coordonner les acteurs sportifs de La Réunion, le CROS a depuis bien évolué, formant des talents péi, organisant des événements majeurs et formant de nombreux cadres sportifs.

Depuis sa création, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de La Réunion a établi "une fondation solide pour ses futures opérations, en commençant par clarifier et formaliser ses relations avec les autorités locales et autres entités gouvernementales pour assurer une collaboration efficace", précise le communiqué.

Le CROS "a mis en place une structure organisationnelle robuste et flexible, adaptée à l'évolution des besoins sportifs de l'île, et a formé des comités dédiés à divers aspects du sport tels que le développement des jeunes, le sport de compétition, et des initiatives inclusives".

- 1979 – date des premiers Jeux des Îles de l'Océan indien -

Les premiers Jeux des Îles de l’océan Indien en 1979 ont marqué un tournant crucial pour le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de La Réunion, peu après sa création, comme il l'indique dans son communiqué.

Cette compétition a non seulement mis à l'épreuve les capacités organisationnelles du CROS mais a aussi renforcé son rôle dans le développement sportif régional. Une planification méticuleuse et une coordination avec les autorités locales, les sponsors et les fédérations sportives ont été nécessaires pour gérer efficacement tous les aspects de l'événement, démontrant ainsi l'aptitude du CROS à organiser des compétitions internationales.

L'événement a eu un impact notable sur le développement sportif à La Réunion et dans la région, en mettant en avant les talents locaux et régionaux et en inspirant les jeunes générations à s'engager dans le sport. L

La réussite des jeux a également montré que La Réunion pouvait accueillir d'autres grands événements sportifs internationaux, ouvrant ainsi la voie à de futures initiatives.

La réussite de ces jeux a également renforcé la position du CROS sur la scène sportive régionale et internationale, améliorant sa réputation et consolidant son rôle de leader dans le développement sportif.

Enfin, les Jeux des Îles ont laissé un héritage durable, stimulant l'investissement dans les infrastructures sportives et établissant un modèle pour la gestion des événements sportifs dans la région. Ils ont également favorisé un esprit de camaraderie et de compétition saine, renforçant les liens entre les îles de l’océan Indien.

- 1984, la Maison régionale des sports voit le jour -

En 1984, le Cros Réunion inaugure sa Maison Régionale des Sports. Ce centre a transformé la gestion et le développement des activités sportives sur l'île en servant de quartier général pour les opérations sportives régionales.

La Maison Régionale des Sports a centralisé les fonctions administratives, logistiques et de formation, facilitant la communication et la collaboration entre les fédérations sportives et d'autres acteurs.

Cette infrastructure a permis au CROS d'améliorer l'efficacité de ses opérations, en servant de lieu de rencontre pour les planifications stratégiques, les formations et les conférences.

- Le sport pour tous -

"Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de La Réunion s'efforce de rendre le sport accessible à tous, consolidant ainsi son impact social."

Le CROS a lancé des programmes inclusifs pour les groupes marginalisés, mené des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits du sport et organisé des journées sportives communautaires. Il a également renforcé son soutien aux clubs et associations locales pour développer des programmes inclusifs et accessibles, assurant ainsi que plus de Réunionnais bénéficient des avantages du sport, comme les "Caravanes du Sport" .

Ces initiatives ont significativement changé la perception et la pratique du sport à La Réunion, en le rendant vecteur d'intégration et d'amélioration de la qualité de vie.

Le CROS a également joué un rôle dans le développement et l'amélioration des infrastructures sportives à La Réunion. Il a entrepris des projets de rénovation, comme la transformation complète du stade de Saint-Denis, et construit de nouvelles installations, y compris des gymnases polyvalents et des piscines olympiques.

L'accent a été mis sur l'accessibilité, en veillant à ce que les installations soient accessibles à tous, y compris les personnes handicapées. Ces efforts ont encouragé une participation accrue aux activités sportives et permis d'accueillir des compétitions de haut niveau, contribuant ainsi à améliorer la santé et le bien-être de la population.

- Des cadres formés -

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de La Réunion a mis en place des programmes de formation avancée pour améliorer les compétences techniques et administratives des cadres sportifs, y compris les entraîneurs, arbitres, officiels et administrateurs sportifs.

• Programmes de Formation pour Entraîneurs

Les programmes couvrent diverses disciplines sportives et sont conçus pour tous les niveaux, de débutant à expert. Les formations incluent des modules sur la technique sportive, la psychologie, la nutrition et la prévention des blessures, dispensés par des experts locaux et internationaux.

• Formation des Officiels et Arbitres

Des formations spécifiques pour officiels et arbitres visent à assurer une compréhension et une application correctes des règles sportives, tout en promouvant des standards de conduite professionnelle.

• Développement des Administrateurs Sportifs

Les administrateurs sportifs bénéficient de cours sur la gestion financière, la gestion des événements, le marketing sportif et la communication, leur fournissant les outils nécessaires pour gérer efficacement les clubs et promouvoir le sport.

Ces programmes de formation ont eu un impact profond sur le sport à La Réunion, améliorant les performances sportives, augmentant la participation et permettant aux clubs de fonctionner plus efficacement. La qualité accrue de la gestion sportive a attiré plus de membres et de soutien communautaire.