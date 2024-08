Cyclisme : la Française Victoire Berteau échoue à l'épreuve de course en ligne féminine

Pas de médaille pour la Française. Victoire Berteau échoue à l'épreuve de course en ligne féminine et fini à la 27ème place loin derrière les médaillées. L'Américaine Kristen Faulkner est médaillée d'or, suivi de Marianne Vos, Néerlandaise, en seconde position et de la belge Lotte Kopecky en troisième place (Photo : AFP)

