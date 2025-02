Cyclisme : Léa Grondin en argent à la Coupe de France avenir sur piste

Le 1er et 2 février 2025, a eu lieu à Bourges (Cher) les premières manches de la Coupe de France avenir sur piste. Réservée aux jeunes de U15 à U19, c'est lors de cette compétition que la Réunionnaise Léa Grondin s'est démarquée, s'offrant deux médailles d'argent en 500M femmes et en keirin.

"Une saison qui commence bien", comme confie son père sur ses réseaux sociaux. Et c'est peu de le dire puisque en plus des deux médailles d'argent, Léa Grondin s'offre un beau classement dans les autres disciplines.

La sportive péi se classe 4ème en "Américaine U19 femmes" et 6ème de la course aux points.

- Comprendre les différentes épreuves de cyclisme sur piste -

Pour comprendre ce qu'est le keirin. Il s’agit d’une course de vitesse de 2.000 mètres, disputée par un peloton de six à huit cyclistes, alignés selon un tirage au sort au départ. Mais le keirin a une originalité : pendant les 1.400 premiers mètres, une mobylette assure le tempo. Lorsqu’elle s’écarte, le sprint commence entre les coureurs, et il s’avère souvent spectaculaire avec beaucoup de contacts et de chute. L’ordre de passage de la ligne détermine le classement final.

La course à l’américaine ou "madison" est une discipline engagée en binôme. Les coureurs se relaient pour remporter des sprints intermédiaires et marquer des points. Pour se relayer, un coureur attrape le bras de son équipier pour se propulser.

La course aux points. Les coureurs parcourent une distance maximale de 30 km. Tous les 2 km, des sprints intermédiaires permettent de marquer des points. Les coureurs peuvent aussi marquer des points en prenant un tour d’avance sur leurs adversaires.

