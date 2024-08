Cyclisme : les français Valentin Amadouas et Christophe Laporte en argent et bronze

C'est un doublé français pour cette épreuve de course en ligne homme. Le Français Valentin Madouas remporte l'argent juste devant Christophe Laporte qui s'empare de la médaille de bronze. Après une course effrénée, les compatriotes se hissent sur le podium, derrière le belge Remco Evenepoel qui devient le champion olympique (Photo : AFP)

Regardez l'arrivée victorieuse de Valentin Amadouas et Christophe Laporte

#paris2024 ????REMCO EVENEPOEL CHAMPION OLYMPIQUE !



ET VALENTIN BADOUAS ET CHRISTOPHE LAPORTE SUR LE PODIUM ????????

QUELLE JOURNÉE POUR LES FRANÇAIS ENCORE ????



???? La course en direct ici :