Concours européen de danse contemporaine : quatre Réunionnais vont représenter la France

Ils sont quatre : Juliette, Diane, Charlotte et Philéas. Tous les quatre viennent de l'école de danse Ballet Studio à Saint-Leu. Sélectionnés pour leur talent, ils vont représenter La Réunion et la France lors du concours européen de danse à Tarragone en Espagne. Un concours qui aura lieu du 3 au 5 novembre 2023. Mais alors que l'échéance est encore loin, nos jeunes champions poursuivent leurs entraînements pour rester au top niveau.

À 12 ans, Juliette est la plus jeune du groupe. Depuis ses 4 ans, la jeune fille pratique la danse contemporaine. Partir en Espagne ne lui fait pas peur. "Oui je suis super contente de partir", nous dit-elle. Bien sûr, avec une petite pointe de stress. Après, "on n'y va pas forcément pour la compétition mais pour voir de danse et c'est surtout l'occasion de se faire plaisir", confie Juliette.

Diane concourt elle aussi dans la même catégorie que Juliette. À 13 ans, elle part en Espagne l'esprit serein. "C'est cool de partir au concours avec mes amis, ma prof de danse. Danser sur scène c'est une opportunité, pas tout le monde peut le faire, alors autant en profiter", déclare la jeune adolescente. Diane qui, dans les années à venir, aimerait faire de la danse son métier.

Charlotte a également 13 ans. Depuis qu'elle a l'âge de quatre ans elle pratique la danse classique, le moderne jazz et le contemporain. Habituée des concours, elle se dit très fier de partir. "Avoir le premier prix national ce n'est pas facile." Son objectif, "aller danser sur la grande scène avec des personnes d'autres nationalités et m'éclater sur scène".

Dernier élève de cette école à participer, Philéas, 15 ans. Danser pour lui, quelque chose de naturel". Le jeune homme se dit impressionné à l'idée de partir. "C'est tellement grand et je n'ai jamais fait cela alors passer par La Réunion, la France et là l'Europe c'est impressionnant", et stressant. Ce qu'il souhaite, "se faire plaisir, montrer ce que je sais faire et véhiculer mon art".

- La danse, un art de rigueur -

Mais atteindre un tel niveau, franchir les sélections régionales puis nationales supposent un important entraînement. Un entraînement dispensé par Anaïs Duquesne, professeur de danse contemporaine à l'école Ballet Studio de Saint-Leu.

"Tous les élèves ont des cours techniques et des cours spécifiques à la préparation du concours chaque semaine", nous dit-elle.

En plus de la technique, la danse est faite de rigueur. "On travaille l'exactitude, la précision, les qualités de mouvement, les intentions, les projections", détaille la professeure de danse. Et même si le contemporain est moins codifié que le classique, "l'idée est d'habiller le mouvement, soit par une interprétation personnelle soit par quelque chose qui va nourrir le mouvement".

Garder un tel niveau, on vous l'a dit, cela suppose de la rigueur. Mais à l'aube des vacances et alors que le concours n'aura lieu qu'en novembre, comment garder cette régularité ? "On va laisser ce temps de vacances, de repos aux élèves", précise Anaïs Duquesne. "Cela pour mieux redémarrer derrière car ils ont déjà acquis énormément de chose."

- La Réunion en lèr -

Rigueur, précision… tant de qualité pour ces quatre jeunes danseurs qui représenteront La Réunion et la France au concours européen qui aura lieu en Espagne.

Un concours accessible exclusivement aux candidats qui ont obtenu un premier prix à l'unanimité ou avec les félicitations du jury. Ce qui a été le cas pour nos danseurs péi. "Trois élèves ont eu le premier prix à l'unanimité et une les félicitations et même le coup de cœur du jury", précise Nadyne Aurat, directrice de l'école de danse de Saint-Leu.

C'est d'ailleurs la première fois que ces quatre élèves s'envoleront vers l'Espagne pour un concours européen.

Mais partir en Espagne, cela suggère des financements. Financement et subvention que l'école n'a pas. "L'école et les parents doivent financer eux-mêmes le voyage", nous indique Nadyne Aurat. "On va essayer de solliciter la commune de Saint-Leu car rien n'est pris en charge."

Pour pouvoir partir, les enfants et l'école font donc des actions telles que des buvettes ou encore des ventes de gâteaux à Saint-Leu.

Car même si la sélection est déjà acquise, le voyage et son coût "n'est pas si simple à mettre en place", conclut la directrice.

À noter que d'autres élèves de La Réunion vont eux aussi représenter notre île et la France à Tarragone en Espagne, à l'image de Yéléna, 12 ans et élève à Saint-Denis, sélectionnée en danse classique.

