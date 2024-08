Danse de la victoire, passion muffins, photo iconique

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 29 juillet au vendredi 2 août, le voici. S'il n'y avait qu'une image à retenir de ce sacre, c'est la danse des Bleus qui a enflammé la pelouse du Stade de France. Certains avec le rythme, d'autres un peu moins. Mais peu importe... ils sont champions ! Le nageur norvégien Henrik Christiansen n'a pas de médailles. Mais il pourra repartir avec... des muffins. Les chaînes de télévision sud-coréennes repassent le selfie en boucle et les analyses de ce cliché, immortalisant un rare moment d'unité entre les deux Corées, fusent. "C'est le véritable esprit des Jeux olympiques", a salué un commentateur.

- Rugby à 7 : la drôle de danse de Dupont et des Bleus pour célébrer leur médaille d'or

À jamais les premiers. Vainqueurs des Fidji en finale du tournoi de rugby à 7 aux Jeux olympiques de Paris 2024, les Français ont décroché leur première médaille d'or dans la discipline, la première de la délégation française dans ces Jeux à la maison. Et s'il n'y avait qu'une image à retenir de ce sacre, c'est la danse des Bleus qui a enflammé la pelouse du Stade de France. Certains avec le rythme, d'autres un peu moins. Mais peu importe... ils sont champions !

Avec l’aide d’un DJ complice, les Bleus ont dévoilé une petite danse d’une dizaine de secondes avec une multitude de pas dans le tempo.

#Paris2024 | ???? La chorégraphie maison des Bleus pour fêter leur titre olympique ????



???? Suivez les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/k2piUfOven — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2024

De belles images qui soulignent tout le travail réalisé depuis plusieurs années par le staff de l’équipe de France à 7.

Une chorégraphie de nouveau dansée au club France après son immense victoire en finale des Jeux olympiques de Paris.

On adore la danse de la victoire de l'équipe de France de rugby à sept ! ????@francetvsport @QuelleEpoqueOff #paris2024 pic.twitter.com/wFiuD4VaAQ — France tv (@FranceTV) July 27, 2024

Cette dernière rappelle les entraînements que les Bleus réalisaient avec les danseuses du Moulin Rouge. Un des nombreux entraînements décalés qui a porté ses fruits. Les Bleus l’ont emporté 28-7.

Avis aux autres athlètes Français, peut-être que cette chorégraphie sera la nouvelle danse officielle des JO pour célébrer l'ensemble des médailles bleues.

- JO 2024 : "dingue" des muffins du village olympique, un athlète norvégien fait sensation sur TikTok

Sur les réseaux sociaux, le nageur norvégien Henrik Christiansen est devenu l’une des stars des Jeux olympiques de Paris 2024. Non pas pour ses performances athlétiques, mais pour sa passion pour les muffins au chocolat du village olympique.

Le coup de foudre culinaire aurait eu lieu dès son arrivée au village olympique. Dans une vidéo publiée sur TikTok, qui cumule aujourd’hui plus d’un million de vues, le Norvégien s’est mis en tête de noter la qualité des repas de la cantine.

Après avoir mis un 7/10 à son plat de pâtes au pesto avec brochette de porc, il a attribué un 11/10 à son dessert, un muffin au chocolat qu’il qualifie de "dingue".

Face au succès de cette séquence, l’athlète a décidé de surfer sur la vague en partageant plusieurs vidéos humoristiques qui mettent en scène son amour pour cette pâtisserie.

Dans une autre vidéo visionnée près de trois millions de fois, il se met en scène avec un de ses coéquipiers qui l’accuse de n’être aux Jeux olympiques "que pour les muffins".

"Je le jure sur l’honneur, s’il n’y a pas de muffins à Los Angeles, je ne viens pas", a-t-il écrit. Ses desserts favoris ne lui ont pourtant pas porté chance : il a terminé sixième des séries du 800 m nage libre le 29 juillet, ce qui lui a valu d’être éliminé.

- JO-2024 : le selfie des médaillés sud et nord-coréens unis fait le tour du monde

Un selfie de champions de tennis de table des Corées du Nord et du Sud, médaillés aux Jeux olympiques de Paris et rassemblés sur le même podium, est devenu viral ce mercredi 31 juillet 2024 dans le contexte de tension permanente entre Séoul et Pyongyang.

Durant la cérémonie protocolaire organisée mardi 30 juillet après la finale de tennis de table, le Sud-Coréen Lim Jong-hoon, médaille de bronze en double mixte avec Shin Yu-bin, s'est pris en photo avec sa coéquipière, mais aussi la paire nord-coréenne vice-championne olympique, composée de Ri Jong-sik et Kim Kum-yong, ainsi que les Chinois Wang Chuqin et Sun Yingsha – qui avaient décroché l'or.

Joli selfie à #Paris2024 du podium du double de tennis de table, avec Sun Yingsha (孙颖莎) et Wang Chuqin (王楚钦) (Chine) et surtout les Coréens du Nord Kim Kum-Yong (김금영) et Ri Jong-Sik (리정식) ainsi que les Coréens du Sud Shin Yu-bin (신유빈) et Lim Jong-hoon (임종훈). ❤️ pic.twitter.com/oKYXdz7Ze4 — Loma Hiettalahti (@Hiettalahti) July 30, 2024

"Je les ai félicités quand ils ont été présentés (sur le podium) en tant que médaillés d'argent", a raconté Lim Jong-hoon à la presse sud-coréenne après la cérémonie.

Les chaînes de télévision sud-coréennes repassent le selfie en boucle et les analyses de ce cliché, immortalisant un rare moment d'unité entre les deux Corées, fusent. "C'est le véritable esprit des Jeux olympiques", a salué un commentateur.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com