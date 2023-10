Pour ce vendredi 20 octobre 2023, Matante Rosina annonce de la chaleur et des nuages. Elle pense que le temps va ressembler à celui d'hier. Elle se demande même s'il ne va pas y avoir un peu de pluie du côté du littoral sud en fin de journée. Elle pense très fort aux fous et folles qui sont sur les sentiers de notre île et se dit que ça doit être très dur ! (photo rb/www.imazpress.com)