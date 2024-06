Ce samedi 15 juin 2024 va être sous les nuages d'après Matante Rosina. Et oui, encore de la pluie de prévu malheureusement. Ça dure depuis une semaine. Dans la soirée le temps va certainement se dégrader et il est même possible d'entendre un coup de tonnerre. Le vent souffle toujours mais moins fort en intensité. (photo rb/www.imazpress.com)