Dé-mots : un jeu de société pour apprendre à aimer l'écriture

Un jeu de société qui valorise l'écriture, c'est le défi qu'a souhaité relever Florence Lebouteux, créatrice de Dé-mots. À La Réunion, où l'illettrisme touche plus de 20% de la population, elle est persuadée que le ludique à toute sa place à prendre pour aider les personnes touchées à progresser tout en s'amusant (Photos : Florence Lebouteux)

116.000 Réunionnais sont en situation d'illettrisme sur notre île selon l'Insee. Ce chiffre n'a pas été actualisé depuis 2011 mais différents indicateurs laissent à penser que la situation n'a pas changé depuis.

Ne pas savoir ni lire ni écrire, cela peut arriver aux jeunes comme aux gramounes et pas seulement à ceux qui n'ont pas eu accès à l'école.

De trop nombreuses personnes n'osent pas en parler par peur de jugement.

Florence Lebouteux, autrice pour la jeunesse et professeure d'accordéon a justement imaginé un jeu de société où la honte n'existe pas et auquel toutes les générations peuvent participer.

"Un jour je regardais une pile de jeux et j'ai réalisé qu'on faisait plein de choses, on pouvait compter, dessiner, chanter... mais je ne connaissais pas de jeu dans lesquel on écrit. En plus, je pense que Dé-mots a sa place dans la prévention de l'illettrisme auprès des enfants ou des jeunes, car il donne envie d'écrire. Il peut aussi servir de support pour des adultes qui sont en apprentissage, pour la même raison" exprime la créatrice.

- Écrire en s'amusant -

Le principe est simple, il suffit d'imaginer et écrire des histoires en trois minutes. À partir de cartes consignes, les participants doivent rédiger des textes avec le plus de créativité possible pour pouvoir faire avancer leur pion sur le plateau.

"Quand on a très envie, parce qu'on joue, parce qu'on s'amuse, ou parce qu'on sent qu'on a quelque chose à dire, on écrit plus facilement" affirme Florence Lebouteux.

Et le pari est plutôt réussi pour l'auteure jeunesse qui fait découvrir son jeu depuis un an à des enfants à l'école ou en médiathèque.

"Régulièrement il y a des enfants qui font la grimace au début en disant "mais moi je n'aime pas écrire", mais au final la plupart sont enchantés et demandent à rejouer. C'est impressionnant de les voir le stylo à la main en attendant qu'on lance les trois minutes d'écriture" développe-t-elle.

Du côté des enseignants et animateurs péri-scolaire, Dé-mots a aussi été adopté. Ils font régulièrement part à Florence Lebouteux du progrès des élèves en écriture, lecture orale, créativité et écoute des autres.

- Sans pression -

Animatrice de son jeu dans des ateliers d'écriture, l'autrice est parfois face à des jeunes qui ont interrompu leur scolarité et qui n'osent pas écrire par peur de faire des fautes.

"Ils ont de formidables capacités de création, de poésie, mais ont toujours pensé qu'ils étaient mauvais en écriture. L'orthographe, la syntaxe, ça vient après. Avec Dé-mots, je les aide à découvrir leurs propres capacités de création" révèle-t-elle.

Dans ce jeu de société, les fautes d'orthographe ne sont pas pénalisées et seule la personne qui a écrit peut lire son texte, "s'il y a des fautes personne ne le sait". Un point auquel tenait Florence Lebouteux.

"Je connais le plaisir de l'écriture et je pense qu'il faut faire connaîtrre ce magnifique moyen d'expression à un maximum de personnes, ceux qui font des fautes d'orthographe et ceux qui se sentent nuls ou se sont sentis nuls en français comme les autres" conclut-elle.

