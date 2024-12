L'office de l'eau publie des données sur la biodiversité, l'assainissement et les récifs coralliens

Dans un communiqué, l'office de l'eau publie de nouvelles données sur l'état des récifs coralliens face aux pressions. L'office constate une "dégradation du lagon de Saint-Pierre et un maintien d'un état global moyen du récif corallien réunionnais". En matière de biodiversité, une publication fait état d'une dégradation des populations piscicoles des rivières réunionnaises. Enfin, l’assainissement non collectif reste à un niveau élevé. Nous publions le communiqué ci-dessous.

"La faible résilience de nos récifs face aux pressions"

L'Office de l'eau Réunion dresse l'état de santé des récifs coralliens de l'île, selon un suivi réalisé sur l'année 2024 indiquant notamment une dégradation du lagon de Saint-Pierre et un maintien d'un état global moyen du récif corallien réunionnais.

Il s’agit du plus faible taux de stations de mesure en bon état depuis 2015. Les peuplements coralliens les plus élevés se retrouvent sur des secteurs identifiés de Saint-Leu et de L’Etang-Salé, comme pour les populations de poissons y présentant une bonne vitalité.

La forte mortalité d'oursins herbivores due à un parasite, en 2023, impactera l'installation de nouveaux coraux dans les années à venir par une concurrence accrue avec les algues.

Il est nécessaire de poursuivre et de renforcer les efforts de conservation de ces milieux, afin d'améliorer leur état de santé et maintenir leur rôle au sein de l’écosystème et les services rendus pour nos territoires.

Lire la chronique

"L’importance de zones d’embouchure pour nos espèces piscicoles"

Les rivières de La Réunion abritent 24 espèces migratrices de poissons indigènes et 9 macrocrustacés. Elles ont toutes la caractéristique de passer une partie de leur cycle de vie en mer et une autre en rivière ; elles ont donc besoin de circuler librement le long des cours d'eau.

L’état des lieux du SDAGE 2019 indique une dégradation des populations piscicoles des rivières réunionnaises. Afin d’améliorer la connaissance sur ces espèces, leurs différents stades de vie, les facteurs influençant leur montaison, une étude a été menée sur trois ans par l'Office de l'eau et OCEA Consult, avec le soutien financier de l'Office Française de la Biodiversité.

Favoriser la circulation des espèces notamment aux zones clés d'embouchure est un axe de travail important.

Lire la chronique

"Le rôle essentiel des services publics d’assainissement dans la maîtrise des pollutions domestiques"

La chronique dresse un état des lieux des Services publics d'assainissement, en 2022 à La Réunion.

L'assainissement collectif est majoritaire et continue à se développer, même si l’assainissement non collectif reste à un niveau élevé (54% contre 46% d'assainissement non collectif).

En termes d'abonnés au service public d'assainissement collectif cela représente 226 000 abonnés. Les 16 stations d'épuration de l'île traitent 30,8 millions de m3 d'eaux usées, avant rejet dans le milieu naturel.

Lire la chronique