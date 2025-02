Décès d'une fillette de 2 ans à Saint-Pierre : sa mère et son beau-père placés en détention

La mère et le beau-père de la fillette de 2 ans, décédée à Saint-Pierre ce vendredi 7 février 2025, ont été placés en détention ce lundi matin. Une information judiciaire a été ouverte. Les deux mis en cause sont poursuivis pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En décembre 2024, une précédente enquête pénale pour des faits de violences sur l’enfant avait été classée sans suite (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les faits remontent au vendredi 7 février et se sont produits à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre). "Le parquet de Saint-Pierre était informé de la découverte d’une mineure âgée de 2 ans et demi en arrêt cardio respiratoire au domicile familial" relate dans un communiqué la vice procureure de Saint-Pierre Carole Pantalacci.

- La mère et le beau-père étaient placés en garde à vue -

Malgré l’intervention des secours l’enfant décédait à 17h25 le jour même.

Une enquête était ouverte pour rechercher les causes du décès de l’enfant. "Rapidement, les éléments médicaux mettaient en évidence l’intervention d’un tiers dans le décès, la victime demeurant avec sa mère et son beau-père, tous deux étaient placés en garde à vue" le samedi 8 février, détaille la magistrate.

- Une précédente enquête pour violences sur l'enfant classée sans suite -

Selon le parquet "cette famille avait fait l’objet d’un suivi en assistance éducative". L'enfant avait été palcée en famille d'accueil de mai à décembre 2924, indique le parquet

La "précédente enquête pénale pour des faits de violences sur l’enfant avait été classée sans suite en décembre 2024" souligne la magistrate.

Le parquet affirme que ce classement sans suite a été ordonné "en l’absence d’éléments suffisants pour caractériser des violences ou mauvais traitements, faute d’éléments de preuves suffisants, malgré des investigations poussées notamment sur le plan médical".

Cette enquête a été "réouverte à la lumière des nouveaux éléments apparus au cours de ce week-end" ajoute la vice-procureure.

- Ouverture d’une information judiciaire -

Une ouverture d’information judiciaire a été décidée par le parquet à l’issue des mesures de garde à vue.

Les deux mis en cause sont poursuivis pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, privation de soins ou d’aliments, et non-assistance à personne en danger"

A l'issue de leur garde à vue et de leur présentation devant un juge d’instruction la mère et le beau-père ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

