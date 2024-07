Décès de l'ancien préfet de La Réunion Jean Daubigny, Jérôme Filippini lui rend hommage

Ce lundi 8 juillet 2024, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, a tenu à rendre hommage à Jean Dubigny, préfet de la région du 5 août 1998 au 8 juillet 2001. Le haut fonctionnaire de la République s’est éteint à l’âge de 76 ans le mardi 2 juillet 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture.

L’actuel préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, tient à rendre hommage à ce haut fonctionnaire, conseiller maître à la cour des comptes, qui a débuté sa carrière préfectorale en Haute-Corse et l’a terminée comme préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, après avoir été le directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur en 2012.

Le préfet et les agents des services de l’État s’associent à la douleur de sa famille, de ses proches et leur présentent leurs plus vives condoléances.