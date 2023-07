Déficit des hopitaux : l'intersyndicale santé se mobilise

Ce lundi 3 juillet 2023, l'intersyndicale santé était mobilisée devant l'ARS dans un contexte de situation financière critique pour les hôpitaux de l'île. Suite à l'absence de réponse à leurs courriers, les représentants syndicaux des établissements publics de santé demandent par la manifestation un rendez-vous dans les plus brefs délais avec le préfet de La Réunion et le directeur général de l'ARS. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Dans le contexte de situation financière dégradée pour un grand nombre d’établissement de santé publique de la Réunion, par la non compensation financière de l’État (COVID, coopération régionale, SEGUR...) l’intersyndicale du GHT (CFDT, CFTC, CGTR, FO, SUD SANTE, UNSA) représentant les établissements publics de santé ( CHU, GHER, CHOR,EPSMR) s’est concerté et a demandé un rendez-vous par le biais d’un courrier transmis à Monsieur le Préfet de la Réunion et à Monsieur le Directeur Général de l’ARS.

Suite à l’absence de réponse aux courriers de l’intersyndicale en date du 15 mai et du 28 juin 2023, l’intersyndicale du GHT (CFDT, CFTC, CGTR, FO, SUD SANTE, UNSA) s’est réunie le 03/07/2023 devant l’ARS pour obtenir une réponse.

Une proposition de rencontre sans la présence du Directeur Général de l’ARS a été faite par l’ARS, mais refusée unanimement par l’intersyndicale.

L’intersyndicale regrette son absence et demande la programmation d’une rencontre avec Monsieur le Préfet de la Réunion et Monsieur le Directeur Général de l’ARS dans les plus brefs délais.

L’intersyndicale se réserve le droit de mettre en place toutes les actions qu’elle jugera nécessaire.