Déjà six cas autochtones de chikungunya confirmés à Saint-Gilles-les-Bains

Ce vendredi 20 septembre 2024, Santé publique France a publié le point épidémiologique régional de la semaine 37 (du 9 au 15 septembre 2024). Les cas de Covid-19 sont en baisse. Les cas de gastro-entérites aigues (GEA) sont en hausse modérée et les infections respiratoires aigües (IRA) continuent à s'intensifier. À noter que déjà six cas autochtones de chikungunya ont été confirmés à Saint-Gilles-les-Bains. Nous publions ci-dessous le communiqué de Santé publique France (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Chickungunya -

Depuis le 23/08, plusieurs cas confirmés de chikungunya autochtones ont été signalés à la Réunion.

A ce jour au total, 6 cas regroupés en un foyer à Saint Gilles les Bains ont été confirmés sur l’île et un cas a été infirmé par le Centre National de Référence associé des arboviroses (CNRa).

Un 7ème cas en actuellement en cours d’investigation a été signalé sur le secteur de l’Ermitage à Saint-Paul. Le prélèvement biologique a été transmis au CNRa pour confirmation.

Les agents de la lutte anti-vectorielle de l’ARS ont entrepris autour de chacun de ces cas des mesures de prospection de gîtes larvaires, de traitement insecticide, de sensibilisation et de recherche de cas suspects dans le périmètre concerné afin de réduire le risque d’installation d’une circulation autochtone.

Des informations ciblées ont été également adressées à l’ensemble des professionnels de santé.

La période actuelle, fin d’hiver austral, est caractérisée par une densité vectorielle encore limitée, mais l'arrivée de conditions plus favorables à l'activité vectorielle incite l’ensemble des acteurs à la plus grande vigilance.

Dans ce contexte, nous invitons le personnel médical à prescrire une biologie permettant la confirmation ou l’infirmation du diagnostic chez tout patient qui présenterait un syndrome pseudo-grippal avec douleurs articulaires.

La stratégie diagnostique recommandée est la suivante :

La PCR, à réaliser dans les 8 premiers jours, est le test diagnostic de référence. Ainsi, il convient d’inciter le patient à aller réaliser une biologie de confirmation le plus tôt possible après l’apparition des symptômes. En effet, la séroconversion (apparition d’IgG dans un second prélèvement réalisé à plus de 10 jours du premier) permet également de confirmer l’infection mais à distance du début des symptômes.

L’infection par le virus du chikungunya est considérée comme immunisante : dans le cas où une sérologie précoce (< J5) serait réalisée, la présence d’IgG dirigées contre le virus du chikungunya permet d’exclure la maladie.

- Infection respiratoire aigüe et virus grippaux -

Les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal baissaient en S37 comparé à la semaine précédente. En S37, les urgences ont enregistré 25 passages pour un motif de syndrome grippal versus 29 en S36. Le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal diminuait avec seulement 3 hospitalisations rapportées en S36 contre 8 en S36.

La part d’activité des urgences pour un motif de grippe représentait moins de 1% de l’activité totale.

En médecine de ville, la part d’activité des Infections Respiratoires Aigües (IRA) continue d’augmenter avec 5,9% de l’activité totale en S37 versus 4,9% de l’activité totale en S36. La part d’activité pour IRA se situait au-dessus du niveau de la moyenne 2013-2023.

La surveillance virologique en S37 identifiait une hausse modérée de la circulation de virus grippaux avec une circulation majoritaire de grippe de type A(H1N1)pdm09.. Le taux de positivité représentait 7% des tests positifs pour les virus grippaux en S37 soit en progression par rapport à la S35 (2%).

- Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans) -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en baisse en S37 comparés à la semaine précédente. En S37, 21 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite contre 32 en S36, soit une diminution de 34%.

Les nouvelles hospitalisations demeuraient stables (n=8) par rapport à la semaine précédente (n=6).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était en baisse avec 6,9% de l’activité en S37 contre 9,4% pour la S36.

Concernant la surveillance virologique, aucun résultat positif pour VRS n’a été identifié en S37 versus seulement 2 en S36

- Gastro-entérites aigues (GEA) -

En S37, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite étaient en augmentation (+29%). Le nombre de passages aux urgences était de 88 en S37 versus 68 en S36. Le nombre d’hospitalisations était en progression avec 15 hospitalisations en S37 contre 10 en S36.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite progressaient (+54%) en S37 (n=48) en comparaison à la S36 (n=31). Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient en hausses avec 11 hospitalisations en S37 versus 5 en S36.

En S37, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite augmentait par rapport à la semaine précédente (9,5% en S36 vs 5,3% en S36).

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe était en hausse continue depuis 3 semaines et se situait à 3,0% en S37 versus 2,6% en S36. Elle demeurait au niveau de la moyenne des années 2013-2023.

- COVID-19 -

En S37, les consultations aux urgences pour motif COVDI-19 étaient en baisse de 61,5%. En S37, 10 patients ont consulté aux urgences pour motif de COVID-19 versus 26 patients la semaine précédente. Les hospitalisations étaient également en diminution avec seulement 5 nouvelles hospitalisations pour motif de COVID-19 en S37 versus 9 en S36.

La surveillance virologique mise en place avec les données de virologie du laboratoire de microbiologie du CHU (CNR Arbovirus Associé, CNR Virus respiratoires Associé, La Réunion) montre un Taux de Positivité (TP) de la COVID-19 en hausse en S37 comparé à la S36. Il y avait 32 tests positifs parmi 166 tests en S37, soit un TP de 19% vs 22 tests positifs parmi 183 tests en S36, soit un TP de 12%.

- Mortalité toutes causes -

En S35, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 107 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé fluctuait à la hausse (n=99 en S33). Le nombre de décès observé en S35 était inférieur au nombre de décès attendu (n=112).

Chez les plus de 65 ans, le nombre de décès observé en S35 (n=84) était inférieur au nombre de décès attendu (n=85).

Ce chiffre était stable comparé à ce qui était observé en S34 (80 décès observés).