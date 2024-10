Déplacements domicile-travail : davantage de trajets entre communes, plus souvent en voiture

En 2021, 266 700 personnes se déplacent à La Réunion pour aller travailler, d'après les chiffres de l'Insee. Ce sont 35 300 trajets de plus qu’en 2010. En particulier, les déplacements pour aller d’une commune à une autre augmentent plus rapidement que les déplacements infra-communaux. Les cadres et les professions intermédiaires sont de plus en plus nombreux, et ce sont des professions qui habitent souvent loin de leur travail. En moyenne, ils parcourent 15,1km entre leur logement et leur lieu de travail. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"En outre, l'usage de la voiture devient encore plus systématique que par le passé et l'équipement automobile de l'île augmente, notamment dans les quartiers aisés et ceux éloignés des centres-villes" note l'Insee.

Chaque année, 3 200 automobilistes de plus sont donc sur les routes pour aller travailler, renforçant les congestions sur le réseau routier régional, notamment autour des principaux pôles d’emploi.

En 2021, jusqu’à 26 600 personnes entrent en voiture dans Saint-Denis pour aller travailler et 24 900 dans Saint-Pierre, soit 3 500 et 4 900 de plus que dix ans auparavant. Dans l’Ouest, jusqu’à 16 600 automobilistes franchissent chaque jour la Rivière des galets de Saint-Paul vers Le Port.