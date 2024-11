Saint-Benoît : concert, scène ouverte et réparali kafé au programme du Bisik

Ce vendredi 8 et ce samedi 9 novembre 2024, le Bisik propose deux jours d’activités autour de la musique, de la réparation d’objets et des droits d’auteur. Un programme varié pour tous les publics. (Photos : le Bisik)

Le vendredi 8 novembre, la soirée débutera avec Saphire Starlight, trio de pop-garage qui interprétera les titres de son album "Is that all there is?", suivi des Dizzy Brains, groupe malgache de rock garage, qui présentera Maso Mahita, un album engagé en langue malgache abordant des thèmes sociaux.

Le samedi 9 novembre, de 14h à 17h, le dernier Réparali Kafé de l'année permettra aux visiteurs de réparer leurs petits appareils électriques en compagnie de bénévoles, dans une démarche de lutte contre l’obsolescence programmée. À 17h, une conférence sur les droits d’auteur organisée par la SACEM abordera des questions pratiques pour les auteurs et compositeurs, animée par le délégué régional Michel Mey.

Saphire Starlight et The Dizzy Brains au Bisik

Vendredi 08 novembre. Ouverture des portes 19h. Infos / résa au 0693 63 39 39. Entrée 10€ en Prévente Adhérents sur Internet (12€ non adhérents) / 15€ sur place. Buvette et restauration sur place. Billetterie : https://urlz.fr/sch0

Réparali Kafé au Bisik

Samedi 9 novembre. Rendez-vous au Bisik au 44 rue Amiral Bouvet de 14h à 17h avec Réparali Est et EkoPratik. On vous attend !

Entrée Libre et gratuite !

Conférence Sacem

Samedi 9 novembre à 17h. Entrée libre et gratuite. Info et résa au 0693633939. Contact pour confirmer : contact@bisik.re. https://fb.me/e/2IBkaGu2J

(K)ozé, la scène ouverte du Bisik

Samedi 9 novembre. Ouverture des portes 19h. Entrée libre et gratuite. Infos au 0693633939. Buvette et restauration sur place