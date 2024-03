Les prix des carburants attisent l’incendie dans le portefeuille des Réunionnais

Nouvelle flambée à la pompe ce vendredi 1er mars 2024. Après quelques mois de répit, les prix ont de nouveau commencé à augmenter en février. Pour le plus grand désarroi des automobilistes réunionnais, qui subissent l'inflation de toute part…tandis que la SRPP et les grossistes pétroliers ont engrangé des millions d'euros de bénéfices en 2023. Avec une inflation globale de 4,2% en l'espace d'un an, le bout du tunnel semble encore loin pour le portefeuille des Réunionnais (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Les bénéfices réalisés autour des carburants, de l'énergie et des géants de l'alimentation en 2023 ont de quoi faire grincer des dents.



Entre pétroliers qui surfent sur les crises géopolitiques autour du monde et réalisent des millions de bénéfices, EDF qui réalise un bénéfice record de 10 milliards d'euros tandis que les tarifs ont augmenté de 9,5% en moyenne au 1er février, et grandes enseignes qui continuent à faire flamber leur prix en rayon, il y a comme des airs de ras-le-bol chez une – grande – partie de la population.



Ce qui est étonnant, c'est que plus grand monde ne semble prêt à se mobiliser pour tenter de faire bouger les choses. Il y a désormais un peu plus de 5 ans, des milliers de Réunionnais étaient descendu dans la rue pour exprimer leur colère face à l'augmentation des prix des carburants, mais aussi pour exprimer leur ras-le-bol face à la vie chère.



Plus de cinq ans après les Gilets jaunes, la situation s'est pourtant dégradée au point où les prix de l'époque semblent, d'un point de vue actuel, plutôt raisonnables. Car, pour rappel, c'était une augmentation à 1,56 euro le litre de sans-plomb, et 1,28 euro le litre de gasoil, qui avait enflammée l'île.



Ce 1er mars, le prix du super sans-plomb augmente de 5 centimes, et atteint 1,73 euro le litre. Celui du gazole augmente de 4 centimes, et atteint 1,39 euro le litre.



Côté inflation, les prix globaux ont augmenté d'environ 10,9% entre novembre 2018 et janvier 2024, d'après les chiffres de l'Insee. Pour l'alimentation, cela a carrément augmenté d'environ 22,1% pour la même période.



Sans parler de la flambée des loyers, qui empêchent désormais nombre de familles réunionnaises de se loger correctement, tandis que la construction de logements sociaux tournent au ralenti depuis la crise Covid-19. Si plusieurs communes ont été placées en zone tendue pour tenter de freiner la course folle des propriétaires aux loyers démesurés, il reste encore beaucoup à faire pour tenter d'endiguer



Dans un territoire où 36% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2021 – un nombre qui devrait sans doute augmenter une fois les effets de l'inflation évalué sur le territoire – les effets de ces augmentations successives ont de quoi inquiéter.



Et dans un contexte où le gouvernement est toujours dans une démarche d'économies – sur le dos des plus précaires principalement – la question se pose désormais concernant l'impact futur de ces cinq années de précarisation extrême de la population.

Embrasement de la colère, fuite en avant vers le populisme, exacerbation des violences ? Difficile à prédire, mais il est certain que plonger chaque mois un peu plus la population dans la crise ne risque pas de réconcilier la population avec les institutions. Et tout le monde a à y perdre, dans ce contexte, tout particulièrement le gouvernement.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com