Des danseuses réunionnaises vont défiler au cœur du plus grand carnaval du monde

Gloria Delgado, professeure de samba et fondatrice de l’école Samba da Gloria, s’apprête à vivre une expérience exceptionnelle aux côtés de 11 de ses élèves. En février 2025, elles participeront au célèbre Carnaval de Rio de Janeiro, un événement majeur de la culture brésilienne. (Photos : Association Axé Brasil)

Les danseuses réunionnaises auront l’opportunité de défiler dans le sambodrome au sein de l’Ala Internationale de l’école de samba Em Cima da Hora, aux côtés de leur professeure, qui sera pour la troisième année consécutive muse de cette prestigieuse formation.

Depuis plusieurs mois, Gloria Delgado prépare ses élèves à cette immersion, en perfectionnant leurs techniques de danse et en leur transmettant l’histoire et l’âme de la samba.

Ce séjour de trois semaines leur permettra également de découvrir les coulisses du carnaval, des répétitions aux ateliers de confection des costumes, et d’échanger avec des danseurs brésiliens.

À leur retour à La Réunion, Gloria Delgado et ses élèves partageront leur expérience lors de spectacles et événements, avec l’objectif de faire rayonner la samba et l’esprit du Carnaval de Rio sur l’île.



