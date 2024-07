Des perturbations à prévoir sur le réseau routier pendant le Tour Auto

Pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée "55e Tour Auto de la Réunion" du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2024, des perturbations seront à prévoir sur le réseau routier. Nous publions les modifications de circulation ci-dessous (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Le vendredi 26 juillet :



- à Saint Denis de 12h30 à 17h30, fermeture de la RD41 Route de La Montagne, depuis le secteur de la Redoute jusqu'au village de La Montagne ;



- à Saint Paul de 14h40 à 19h40, fermeture du Chemin Feoga N°2 depuis l'intersection avec la Route du Maïdo, et du Chemin Hoarau à Bois de Nèfles ;



- à La Possession de 17h30 à 22h30, fermeture de la RD41 Route de La Montagne, depuis le secteur de la Ravine à Malheur jusqu'à la Ravine Infante au PR12+500.



Le samedi 27 juillet :



- à Saint Leu de 8h15 à 17h10, fermeture de la RD9 et de la RD14, depuis l'intersection avec la RN1A jusqu'à l'intersection avec la RD6 ;



- à Saint Leu de 8h45 à 17h40, fermeture du Chemin des Tamarins depuis l'intersection avec la RD3, de la Route des Cryptomérias et du Chemin Vaudeville jusqu'à l'intersection avec la RD3 ;



- à Saint Leu de 17h10 à 22h10, fermeture de la RD12 depuis l'échangeur des Colimaçons jusqu'à l'intersection avec la RD13, et de la RD13 jusqu'à la Ravine du Portail.



Le dimanche 28 juillet :



- à Saint Joseph de 6h35 à 14h35, fermeture de la RD32 depuis l'intersection avec la RN2 jusqu'à l'intersection avec la Rue de la Chapelle, de la Rue de la Chapelle, et de la RD3 jusqu'à l'intersection avec la RN1002 ;



- à Saint Joseph de 7h30 à 15h30, fermeture de la RD34 depuis la Rue des Crotons jusqu'à l'intersection avec la RD37, et de la RD37 jusqu'à l'intersection avec la RD32 ;



- à Sainte Rose de 15h10 à 20h10, fermeture de la RD57 au PR15+200 jusqu'à l'intersection avec la RN2 ;



- à Saint Benoît de 15h45 à 20h45, fermeture de la RD3 depuis l'intersection avec la RN2 jusqu'à la Ravine Sèche, du Chemin Carreau Sirop, et du Chemin Morange ;



- à Saint Denis de 14h à 22h, fermeture du Barachois sur les RN1 et RN2 dans les deux sens. Des déviations seront mises en place par la rue Labourdonnais et la rue de Nice.



Il est demandé aux usagers de respecter les signalisations qui seront mises en place pour la sécurité de tous.



