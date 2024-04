Des ombrières photovoltaïques pour la culture de la vanille à La Réunion

Ce jeudi 25 avril 2024 à Bras Panon, sur le site de Bellevue, ont été dévoilées les ombrières photovoltaïques qui couvrent la culture de la vanille. Une innovation technique au service de l’agriculture locale de la société Corsica Sole. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Parce que la production d’énergie et la gestion d’un réseau électrique sont un défi de taille sur les territoires insulaires, il est important de trouver des solutions pour aller vers davantage d’autonomie énergétique. Et la production d’énergie solaire participe à cet élan.

"Contrairement à l’Europe Continentale, La Réunion n’est pas un territoire interconnecté où l’énergie circule par-delà les frontières. Nous souhaitons apporter des solutions pour aider à tendre vers toujours plus d’autonomie énergétique. Nous pensons que la transition écologique doit se faire dans une approche concertée avec les territoires, en favorisant les acteurs régionaux et le dialogue avec les experts locaux", déclare Paul Antoniotti, président et co-fondateur de Corsica Sol. C’est dans cette perspective que Corsica Sole s’est rapproché de ProVanille, la coopérative des producteurs de vanille de La Réunion, pour le développement de ce projet d’ombrières spécialement conçues pour le développement optimal des plants de vanille.

- Des spécificités techniques, pour convenir au mieux à la production de la vanille -

L’installation des serres équipées de panneaux photovoltaïques a été pensée pour recréer au mieux les conditions de luminosité et d’humidité d’un sous-bois où les plans de vanille aiment pousser :

- L’ombre : 75% de taux d’ombrage sous l’ombrière, seuls 25% de la lumière filtre à travers les panneaux

- La bonne température : comprise entre 25 et 32 degrés

- Une irrigation régulière : l’eau de pluie est récupérée pour ensuite irriguer les plants

"Cette collaboration est intéressante car elle permet aux agriculteurs d’étendre leur zone de culture, habituellement réservée à des espaces en sous-bois. De plus, la récupération des eaux de pluie et la réduction de la présence des insectes nuisibles dans les serres sous ombrières sont des atouts pour nos plantations" indique Willy Boyer, président de Pro Vanille.

En effet, les filets en place sur les côtés des serres, et les ombrières placées sur le dessus, forment une barrière physique autour des plants de vanille. Moins d’insectes nuisibles attaquent les plants de vanille et l’utilisation des pesticides est donc grandement réduite.

Enfin, les ombrières ont été conçues pour résister aux conditions météorologiques extrêmes que nous pouvons vivre sur notre île (cyclone, fortes pluies, vents violents, trop fortes chaleurs…). Lors du passage du cyclone Belal en janvier dernier, énormément de plans de vanille sur l’île ont été abîmés ou détruits. En revanche, aucune ombrière n’a subi de dommages et tous les plans de vanille situés en dessous n’ont eu aucun dégât.

Six ombrières ont été installées à La Réunion sur ce modèle : 3 à Ste Rose, 1 à Bras Panon, 1 à St André et 1 à Ste Suzanne. Sur le site de Bellevue à Bras Panon, les 222 panneaux photovoltaïques délivrent une production d’électricité de 100 kWc.

- Le stockage de l’énergie, l’équipement complémentaire qui fait toute la différence -

La production d’énergie renouvelable étant perdue si elle n’est pas consommée de suite, Corsica Sole a également implanté à La Réunion une unité de stockage, qui permet, comme son nom l’indique, de stocker l’électricité verte produite chaque jour par les EnR (énergie renouvelable).

Réinjecté dans le réseau électrique local par les équipes d’EDF SEI, cette électricité « en attente » contribue à fournir l’électricité pendant les pics de consommation du soir. Elle aide aussi à pallier la survenue de variations, de surtension ou encore à fournir en quantité suffisante l’électricité nécessaire à la population grandissante de notre île. Cette installation participe ainsi à la régulation du réseau électrique de La Réunion.