Tourisme : différentes structures ouvrent leurs portes

A l'occasion de la première édition de la semaine des métiers du tourisme, le réseau des offices de tourisme de La Réunion, l'Ile de La Réunion Tourisme (IRT) et la Fédération Réunionnaise de Tourisme (FRT) organisent des journées portes ouvertes le lundi 03 avril 2023. L'objectif ? Faire découvrir au grand public (notamment les jeunes et les demandeurs d'emploi) la diversité des métiers et parcours professionnels possibles au sein des institutions touristiques locales. Nous publions ci-dessous le communiqué complet de la FRT. (Photo : D.R.)

La première édition de la Semaine des métiers du tourisme est organisée du lundi 3 au dimanche 9 avril 2023 par la Direction Générale des Entreprises du ministère de l’Economie, des Finances, et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.

Cet événement national a pour but de valoriser le secteur touristique et ses acteurs en proposant des événements d’immersion et de découverte des métiers : visites d’entreprises, journées portes ouvertes, forums de recrutement, visites pour des publics scolaires…Ceci afin de mieux faire connaître le secteur du tourisme et les nombreuses possibilités de carrières qui y sont associées.

A La Réunion, les professionnels du secteur se sont réunis par filière autour de la commission tourisme du Medef pour organiser des journées portes ouvertes, lundi 3 avril 2023, dans différentes structures : (le réseau des offices de tourisme de La Réunion, l'Ile de La Réunion Tourisme (IRT) et la Fédération Réunionnaise de Tourisme).

Ces manifestations auront lieu du 3 au 9 avril 2023 sur l'ensemble du territoire pour faire découvrir au grand public les métiers et filières du secteur touristique à La Réunion : un secteur dynamique, qui recrute et offre de nombreuses possibilités de carrières.

L'ensemble de ces événements est à découvrir sur la carte interactive (en zoomant sur La Réunion) du site : www.semaine-tourisme.fr.

L'objectif ? Faire découvrir au grand public la diversité des métiers et parcours professionnels possibles au sein des organismes touristiques de La Réunion. Une invitation à rencontrer des personnes qui travaillent chaque jour pour le développement touristique de l'île et d'échanger avec elles sur leur parcours, leurs missions et les projets professionnels associés à leur métier !

A cette occasion la FRT a par exemple organisé le tournage de plusieurs capsules vidéos pour faire découvrir ces métiers touristiques parfois méconnus avec du contenu dynamique. Un parcours de visite original est également prévu pour des élèves du second degré sur St Pierre entre l’école Vatel, l'office de tourisme Destination Sud Réunion et la FRT pour la journée du 03 avril.