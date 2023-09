Matante Rosina prévoit un temps toujours agréable pour ce mardi 12 septembre 2023. Tout petit bémol du côté de l'est où quelques averses sont possibles mais elles sont brèves pour laisser ensuite la place au soleil. Dans l'après-midi, le ciel se couvre légèrement dans l'Ouest et le Sud de l'île mais le temps reste malgré tout agréable. Il va faire un peu plus chaud aujourd'hui. Matante Rosina se demande vraiment si l'hiver est terminé. (photo rb/www.imazpress.com)