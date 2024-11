Détenteurs d’armes, n'oubliez pas de créer votre compte dans le système d’information sur les armes

Les détenteurs d'armes sont appelés à s'enregistrer dans le système d’information sur les armes (SIA) d'ici le 31 décembre 2024. Il s'agit d'une plateforme numérique qui permet de gérer et suivre la détention légale des armes à feu sur le territoire et qui facilite les démarches liées à leur acquisition et détention. Au terme de son déploiement, l’ensemble des détenteurs d’armes à feu devront disposer d’un compte personnel SIA pour conserver leur droit à détenir des armes. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le système d’information sur les armes (SIA) est une plateforme numérique qui permet de gérer et suivre la détention légale des armes à feu sur le territoire et qui facilite les démarches liées à leur acquisition et détention. Au terme de son déploiement, l’ensemble des détenteurs d’armes à feu devront disposer d’un compte personnel SIA pour conserver leur droit à détenir des armes.



Cette démarche est obligatoire et doit être faite sans attendre, au plus tard le 31 décembre 2024

À ce jour, tous les détenteurs d’armes de catégorie A, B et C sont concernés par cette mesure et sont tenus d’avoir créé un compte SIA d’ici au 31 décembre 2024.



La création d’un compte personnel dans le SIA est obligatoire pour acheter une arme chez l’armurier, la vendre ou la faire entretenir. Au-delà de cette date, les détenteurs chasseurs, anciens chasseurs, tireurs sportifs non-inscrits, et les autres détenteurs qui n’auront pas créé leur compte seront susceptibles de faire l’objet de mesures de dessaisissement de leur arme.



La création d’un compte personnel dans le SIA est simple et rapide, depuis le site du gouvernement. Il convient de disposer d’une adresse mail et de documents au format numérique, notamment pour justifier son identité et son adresse.



La démarche peut s’effectuer également dans les points d’accueil numérique :

• En préfecture : lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 ;

• En sous-préfectures : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 ;

• Dans l’un des 29 espaces France services (carte interactive).



Une aide est également apportée par la fédération départementale des chasseurs, les clubs de tir, ou encore les armuriers.



Une fois leur compte créé, les détenteurs se voient attribuer un numéro SIA personnel. Depuis leur compte, les détenteurs ont un accès direct à leur râtelier numérique. Ils disposent d’un délai de 6 mois pour le corriger et le mettre à jour. Ils peuvent également accéder à différentes fonctionnalités : demande d’autorisation en ligne, valider l’acquisition d’une arme, renseigner la perte ou le vol, ou éditer leur carte européenne d’arme à feu (e-CEAF).