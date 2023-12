Deux randonneurs perdus au Volcan secourus par le PGHM

Les gendarmes secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne sont intervenus dans la nuit de vendredi 29 décembre 2023 pour porter secours à deux randonneurs perdus au volcan. C’est après 9 heures d’intervention terrestre que les deux randonneurs ont pu être raccompagnés au parking du pas de Bellecombe Jacob. La mauvaise météo, pluie, brouillard n’ont pas permis au PGHM d’intervenir en hélicoptère.

"Plusieurs facteurs ont été à l’origine de cette intervention, le rappel des règles de sécurité en montagne reste le même" écrit la gendarmerie.

"Partir tôt rentrer tôt en évitant le mauvais temps, ne jamais se séparer, rester sur les sentiers balisés au nombre de 3 au volcan, marquage blanc, téléphone chargé, batterie auxiliaire dans le sac à dos, outil de géolocalisation sur le téléphone avec fond de carte IGN. vêtements adaptés à la haute montagne, pas que short tee shirt… : bonnet, vêtements de pluie, vêtements chauds, nourriture et eau permettant au personnes blessées ou perdues d’attendre les secours sans risquer l’hypothermie qui aggraverait la situation" liste-t-elle.



"Les conditions climatiques au volcan changent vite, il peut faire chaud et subitement le mauvais temps peut rendre la montagne dangereuse comme sur ce secours : température 12 degrés, vent et pluie, intervention terrestre qui dure plusieurs heures" rappellent les gendarmes.

"Une simple blessure peut avoir des conséquences dramatiques. Soyons prudents pour profiter pleinement de ces belles montagnes" concluen-ils.